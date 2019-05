WRC | Hyundai in Portogallo per difendere la leadership

WRC : Hyundai a caccia di un’altra vittoria in Cile : Il sesto appuntamento del WRC 2019 prende il via in Cile venerdì 10 maggio e Hyundai Motorsport punta a proseguire i risultati positivi conseguiti in Corsica e Argentina. Le 17 Prove Speciali su sterrato rappresentano una novità del calendario WRC, offrendo agli equipaggi e alle squadre una sfida completamente diversa rispetto a quelle affrontate fino […] L'articolo WRC: Hyundai a caccia di un’altra vittoria in Cile sembra essere il ...

WRC : in Argentina doppietta Hyundai Motorsport : Hyundai Motorsport ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel WRC 2019 grazie alla doppietta di Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen, rispettivamente primo e secondo nel Rally d’Argentina. Il pilota belga e il suo co-driver Nicolas Gilsoul – che hanno trionfato in terra sudamericana anche lo scorso anno – hanno preceduto di 48″ i compagni di […] L'articolo WRC: in Argentina doppietta Hyundai Motorsport ...

