Whirlpool | la Fiom denuncia | “Vogliono vendere lo stabilimento di Napoli Tradito

(Di venerdì 31 maggio 2019)vuolelodi, nonostante lo scorso ottobre abbia firmato un accordo quadro con i sindacati per il trasferimento della produzione di lavatrici in Italia e zero esuberi nel 2021. Un’intesa festeggiata dal vicepremier Luigi Di Maio che parlò di un “un cambio di passo per l’Italia” perché dopo la lotta alle delocalizzazioni “sta succedendo qualcosa che va oltre: stiamo riportando lavoro in Italia”. Sette mesi dopo, la doccia gelata per i 430 lavoratori didell’azienda elettrodomestici. In mattinata,la-Cgil, i sindacati hanno incontrato il management ed è arrivato l’annuncio: la multinazionale americana ha intenzione dilodel capoluogo campano, coinvolto nel piano triennale insieme a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, Teverola, Cassinetta di Biandronno, in ...

