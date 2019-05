Whatsapp | addio spunte blu | come leggere i messaggi senza farsi vedere

gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Le notifiche di lettura ci hanno succhiato via quel briciolo di privacy che era rimasta nelle chat di. Prima dell'arrivo della doppia spunta blu, potevamoilo con calma, prenderci un momento e pensare quale potesse essere la risposta migliore. Oggi, tutto questo meccanismo è centrifugato e ti costringe a rispondere d'impulso per non rischiare di infastidire l'altra persona: se si tratta di un amico puoi anche rispondere di pancia e non succede niente, ma se ilo arriva da una ex, dal partner o dal tuo capo il discorso cambia. Anche per questo esistono delle scorciatoie che ti consentono di direalleblu e di impedire agli altri di sapere quando leggi i loro. Il più comune è quello messo a disposizione dache, dopo essere stata subissata di critiche per aver imposto leblu a tutti, ha diffuso un aggiornamento qualche ...

