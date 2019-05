Wanda Metropolitano | posti | capienza e settori dello stadio di Madrid

termometropolitico

(Di venerdì 31 maggio 2019)diSabato 1 giugno 2019 asi giocherà la finale di Champions League presso lo. Si trattadove gioca le partite di casa l’Atletico. Ed è ritenuto per la sua struttura uno degli stadi più moderni in Europa e nel Mondo., caratteristiche e curiosità Ladell’impianto sportivo è di circa 68 mila spettatori: per la precisione 67703. Loprende il nome dal colosso cinese attivo nel settore energetico che è proprietario al 20% del club dell’Atletico. È stato inaugurato il 16 settembre nel 2017 ed è stato edificato là dove sorgeva un altro impianto sportivo, cioè il vecchioOlimpico di– dedicato all’atletica – a sua volta inaugurato nei primi anni ...

