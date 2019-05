Volleyball Nations League – Esordio amaro per l’Italia maschile | gli azzurri di Blengini

Volleyball Nations League – Spettacolo Italia nel segno di Paola Egonu : Serbia ko 3-1 : L’Italia supera la Serbia e chiude il secondo round di Volleyball Nations League con una vittoria: decisiva la prestazione di Paola Egonu L’Italia ha chiuso il secondo round della Volleyball Nations League con una bella vittoria, 3-1 (25-27, 25-17, 27-25, 25-23) ai danni della Serbia. Nella riedizione della finale mondiale 2018 e di fronte allo splendido pubblico della Zoppas Arena (tutto esaurito sugli spalti), le ragazze di Davide ...

Volleyball Nations League - gli azzurri pronti all’esordio nella competizione : domani il match contro l’Iran : La squadra del ct Blengini affronterà nella giornata di domani l’Iran, facendo il proprio esordio alla Volleyball Nations League La Nazionale Maschile è pronta all’esordio nella Volleyball Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 10, orario italiano, per disputare la prima gara della Pool 1 contro l’Iran nell’impianto Jiangmen Sports Center Gym che ha una capienza di 8500 spettatori. Nel corso del primo ...

Volleyball Nations League – Prima sconfitta per le azzurre di Mazzanti : Volleyball Nations League: Prima sconfitta azzurra, 3-2 contro gli Usa La nazionale italiana di fronte al numeroso pubblico di Conegliano, quasi 4000 gli spettatori sugli spalti Zoppas Arena, ha subito dopo quattro successi la Prima sconfitta della sua Volleyball Nations League: 2-3 (22-25, 25-17, 25-23, 19-25, 11-15) per mano degli Stati Uniti. Le americane restano così l’unica squadra imbattuta del torneo (5 vittorie e 14 punti), mentre ...

Volleyball Nations League - quarto successo consecutivo per l’Italia : stesa la Repubblica Dominicana 3-1 : Le azzurre di Mazzanti hanno iniziato il secondo round della competizione con una vittoria, stendendo la Repubblica Dominicana 3-1 Alla Zoppas Arena la nazionale italiana femminile ha iniziato il secondo round della Volleyball Nations League con una vittoria, 3-1 (25-18, 27-25, 18-25, 25-20) ai danni della Repubblica Dominicana. Per le vice campionesse mondiali quello di stasera rappresenta il quarto successo consecutivo nel torneo, ...

Volleyball Nations League – L’Italia maschile a lavoro in Cina : Volleyball Nations League maschile: azzurri al lavoro in Cina in vista dell’esordio Jiangmen, Cina. La Nazionale Seniores maschile ha raggiunto questa mattina la città di Jiangmen in Cina dove nel prossimo weekend disputerà la Pool 1 della Volleyball Nations League. In questa prima fase gli azzurri scenderanno in campo all’interno allo Sports Center Gym. Da oggi gli azzurri hanno cominciato a prendere confidenza con l’impianto di ...

Volleyball Nations League : domani l’Italia femminile in campo contro la Rep. Dominicana : La Nazionale italiana femminile di pallavolo sarà impegnata domani in quel di Conegliano nel secondo round della Volleyball Nationas League Conegliano. Giornata di vigilia per la nazionale italiana femminile, da domani impegnata alla Zoppas Arena di Conegliano nel secondo round della Volleyball Nationas League femminile. La prima avversaria delle azzurre di Davide Mazzanti sarà la Repubblica Dominicana (ore 20, diretta streaming su ...

Volleyball Nations League : le azzurre scendono in campo martedì a Conegliano : Volleyball Nations League: da martedì le azzurre in campo a Conegliano È tutto pronto a Conegliano Veneto per il secondo round della Volleyball Nations League femminile 2019, da martedì a giovedì le azzurre di Davide Mazzanti, Serbia, Stati Uniti e la Repubblica Dominicana daranno spettacolo alla Zoppas Arena. La nazionale italiana raggiungerà domani mattina la cittadina veneta e in serata sosterrà un allenamento nell’impianto di gioco. ...

Volleyball Nations League femminile - tutti i risultati della prima settimana di gare : Al termine della prima settimana di gare della Volleyball Nations League femminile si cominciano a delineare le prime favorite Si è conclusa la prima settimana di gioco della Volleyball Nations League femminile, di seguito il riepilogo dei risultati e la classifica generale. I risultati del 1° round (21-23 maggio) Pool 1 – Opole, Polonia 21/5: Tailandia-Germania 3-0 (26-24, 25-19, 25-22), Polonia-Italia 2-3 (15-25, 22-25, ...

Volleyball Nations League 2019 – L’Italia rifila un netto 3-0 alla Germania : terzo successo consecutivo per le azzurre : L’Italia conquista il terzo successo consecutivo nella Nations League 2019: netto 3-0 rifilato alla Germania dalle ragazze di coach Davide Mazzanti Le azzurre di Davide Mazzanti hanno chiuso la prima settimana della Volleyball Nations League 2019 ottenendo il terzo successo consecutivo: 3-0 (25-19, 26-24, 27-25) sulla Germania. Le vice campionesse mondiali sono uscite così dalla tre giorni polacca con un ottimo bilancio: primo posto ...

Volleyball Nations League 2019 - la Nazionale femminile di Mazzanti domina contro la Thailandia : Volleyball Nations League 2019, la Thailandia non può nulla contro l’Italia del Ct Mazzanti: 3-0 netto per le azzurre Opole, Polonia. Nella Volleyball Nations League 2019 le vice campionesse mondiali azzurre hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva, infliggendo un secco 3-0 (25-13, 25-17, 26-24) alla Thailandia. contro un avversario storicamente ostico le ragazze di Davide Mazzanti hanno mostrato una gran pallavolo: ritmo alto, ...

Volleyball Nations League – Blengini ha ufficializzato la lista dei 25 azzurri convocati : La lista dei 25 azzurri per la Volleyball Nations League Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha diramato la lista dei 25 giocatori che disputeranno la Volleyball Nations League 2019. Per ogni week end di gara il CT sceglierà 14 atleti. Alzatori: Simone Giannelli (Itas Trentino), Luca Spirito (Calzedonia Verona), Riccardo Sbertoli (Revivre Axopower Milano). Centrali: Matteo Piano (Revivre Axopower Milano), ...

Volleyball Nations League – Blengini ufficializzerà domani i 25 convocati per l’edizione 2019 : domani la lista dei 25 atleti convocati per la Volleyball Nations League Nel corso della giornata di domani il CT Gianlorenzo Blengini ufficializzerà la lista definitiva dei 25 atleti convocati per la Volleyball Nations League 2019. Come previsto dal regolamento della competizione, per ogni tappa il tecnico sceglierà dall’elenco i 14 giocatori che disputeranno le tre gare in programma. Arrivata ieri a Cagliari, la Nazionale Seniores ...

Volleyball Nations League 2019 : le azzurre sbarcano ad Opole - domani l’esordio contro la Polonia : Volleyball Nations League 2019, l’Italia del Ct Mazzanti esordirà domani contro le padrone di casa della Polonia Opole, Polonia. La nazionale italiana femminile ha raggiunto nella serata di ieri sera Opole, cittadina polacca che ospiterà la pool 1 (21-23 maggio) della prima settimana di gioco della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre faranno domani il loro esordio nella competizione, affrontando alla Stegu Arena (3500 posti) ...

Volleyball Nations League - Italia pronta per la Pool 1 in Polonia : la lista delle azzurre scelte dal ct Mazzanti : Le azzurre nella tre giorni polacca se la vedranno con le padrone di casa, la Germania e la Thailandia Nella giornata di domani, l’Italia partirà alla volta di Opole, sede di gioco dal 21 al 23 maggio della prima Pool della Volleyball Nations League 2019. Le azzurre nella tre giorni polacca se la vedranno con le padrone di casa, la Germania e la Thailandia. Rispetto al gruppo azzurro che ha disputato il torneo di Montreux, in ...