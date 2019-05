Volley | Nations League 2019 | l’Italia sfida la Germania | azzurri per il riscatto con

Volley - Nations League 2019. Italia-Iran 1-3 - Blengini : “Viste cose buone dai giovani - impariamo dagli errori” : L’Italia è stata sconfitta dall’Iran nel match d’esordio della Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono dovuti arrendere al cospetto dei persiani nell’incontro che ha aperto la prestigiosa competizione internazionale. La nostra Nazionale, dopo aver vinto il primo set ed essersi involata sul +7 nel secondo parziale, si è un po’ fermata e ha subito la rimonta degli avversari. Di seguito le ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Iran 1-3 - azzurri ko all’esordio. Nelli e gli altri giovani graffiano solo a tratti : L’Italia incomincia con una sconfitta la sua avventura nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri hanno perso per 3-1 (20-25; 25-23; 25-23; 25-) contro l’Iran nel match che ha aperto il prestigioso torneo internazionale: a Jiangmen (Cina) la nostra Nazionale ha cercato di tenere testa ai persiani, ha vinto il primo set e ha avuto anche sette punti di vantaggio nella seconda frazione ma poi la luce si è spenta e non ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia prima in classifica - due vittorie a Conegliano con super Egonu e marcia da Final Six : L’Italia continua a macinare vittorie e punti nella Nations League 2019 di Volley femminile, dopo i tre successi conquistati settimana scorsa in Polonia ne sono arrivati due nella tappa casalinga di Conegliano con annessi 7 punti che hanno permesso alla nostra Nazionale di volare in testa alla classifica generale al pari di USA, Turchia e Polonia. Il passo falso al tie-break contro le americane non ha scalfito le ragazze del CT Davide ...

LIVE Italia-Iran Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : i giovani azzurri iniziano l’avventura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. Incomincia l’avventura degli azzurri che partono da Jiangmen (Cina), prima partita abbastanza impegnativa per la nostra Nazionale che incrocerà i sempre ostici persiani: bisognerà cercare di iniziare col piede giusto e provare a vincere anche in ottica qualificazione alla Final Six, non scenderemo in campo con il sestetto ...

Volleyball Nations League – Spettacolo Italia nel segno di Paola Egonu : Serbia ko 3-1 : L’Italia supera la Serbia e chiude il secondo round di Volleyball Nations League con una vittoria: decisiva la prestazione di Paola Egonu L’Italia ha chiuso il secondo round della Volleyball Nations League con una bella vittoria, 3-1 (25-27, 25-17, 27-25, 25-23) ai danni della Serbia. Nella riedizione della finale mondiale 2018 e di fronte allo splendido pubblico della Zoppas Arena (tutto esaurito sugli spalti), le ragazze di Davide ...

Italia-Iran Volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi venerdì 31 maggio si gioca Italia-Iran, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. A Jiangmen (Cina) è arrivato il momento dell’esordio della nostra Nazionale che incrocerà i persiani nel primo incontro della prestigiosa competizione internazionale itinerante: il weekend incomincia con uno scontro impegnativo per i ragazzi del CT Chicco Blengini chiamati ad affrontare un avversario sempre esperto e insidioso, ...

VIDEO Italia-Serbia 3-1 - Nations League Volley : highlights e sintesi. Show di Egonu - 32 punti e 7 aces : Quinta vittoria per l’Italia nella Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Serbia per 3-1 al PalaZoppas di Conegliano e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Six. Show fantasmagorico di Paola Egonu, autrice di 32 punti e di 7 aces, che ha trascinato le compagne verso il successo. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Italia-Serbia 3-1. VIDEO highlights ...