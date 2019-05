Visco | «Italia più povera senza l' Ue Il taglio delle tasse non può pesare sul deficit»

Bankitalia - il monito di Visco : più rischi che benefici da una manovra espansiva in deficit : Il rischi o, dice il governatore, è quello della «espansione recessiva» evocato dall’ex chief economist dell’Fmi, Olivier Blanchard: manovre in deficit i cui impulsi alla crescita vengono annullati dall’aumento dei costi di finanziamento per lo Stato, le famiglie e le imprese...

Visco : «Italia più povera senza l'Ue. Taglio tasse non può pesare sul deficit» | Diretta : La relazione del numero uno di Bankitalia: «Attenti a non aumentare il deficit e a tagliare l’Iva senza alternative»

L'allarme di Visco dimostra che il problema dell'Italia non sono i litigi del governo : è il governo : Il compleanno del contratto di governo che si festeggia in questi giorni è anche l'occasione per ricordare un'altra ricorrenza: dal 16 al 25 maggio 2018, in meno di dieci giorni, il differenziale tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha subito un'impennata di oltre 50 punti base e poi, da quel g