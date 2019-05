VIDEO NBA Finals 2019 | Toronto Raptors-Golden State Warriors | Assist of the Night | grande

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Dunk of the Night : la super schiacciata di Serge Ibaka : Nella nottata italiana sono iniziate le NBA Finals, con i Toronto Raptors che hanno aperto in vantaggio la serie, imponendosi 118-109 contro i Golden State Warriors al termine di una gara-1 giocata in modo impeccabile. Tra i protagonisti della vittoria canadese troviamo Serge Ibaka, che con una schiacciata spettacolare ottiene il riconoscimento di Dunk of the Night. Il cestista congolese riceve da VanVleet, vola in aria e porta Toronto a +5 a ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors. Il meglio di gara-1 vinta dai canadesi : Fattore campo rispettato in gara-1 delle NBA Finals 2019: nonostante la tripla doppia da 10 punti, rimbalzi e assist di Draymond Green e i 34 di Steph Curry, l’eroe della notte non è Kawhi Leonard, che pure scrive 23 sul tabellino, ma Pascal Siakam, autore di una notte da 32 punti con 14/17 dal campo e, più nello specifico, 2/3 da tre. Alla prima esperienza nelle Finals, i Raptors non tremano e tengono a bada i Campioni NBA, che per la ...

VIDEO NBA Finals 2019 : Toronto Raptors-Golden State Warriors - Play of the Day di gara-1 : il tiro impossibile di Fred VanVleet : Fred VanVleet soltanto due anni fa era in D-League, a vincere il titolo della lega di sviluppo della NBA con i Raptors 905, la franchigia affiliata alla casa madre a Toronto. In due anni è riuscito a ritagliarsi un suo spazio all’interno dei Raptors veri, e questa notte ha fermato ogni velleità di rimonta dei Golden State Warriors in gara-1 delle NBA Finals. Il suo tiro con i piedi sulla linea del tiro da tre (e perciò da due) balla per un ...

VIDEO Toronto-Milwaukee - gara-6 Finale Eastern Conference NBA : highlights e sintesi. I Raptors vincono e volano alle Finals : I Toronto Raptors hanno sconfitto i Milwaukee Bucks per 100-96 nella gara-6 della Finale della Eastern Conference, hanno chiuso la serie sul 4-2 e si sono così qualificati alle Finals NBA che giocheranno contro i Golden State. I canadesi hanno firmato il quarto successo consecutivo in questo atto conclusivo, ribaltando lo 0-2 iniziale e riuscendo così a guadagnarsi la possibilità di lottare per il titolo. A fare la differenza sono stati Kawhi ...

VIDEO NBA 2019 : Kawhi Leonard trascina i Toronto Raptors - 35 punti per accarezzare il sogno delle Finals : Kawhi Leonard è il mattatore assoluto della notte di magia dei Toronto Raptors, che espugnano il parquet dei Milwaukee Bucks in gara-5 delle finali di Eastern Conference e sognano, a questo punto, le NBA Finals. La franchigia canadese potrà giocarsi il match point in casa, e sarebbe la prima volta di una franchigia canadese alle Finals, comprendendo anche il periodo in cui i Grizzlies facevano base a Vancouver. Nella notte tra sabato e domenica, ...

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : terzo atto stellare tra Toronto e Milwaukee! Raptors in trionfo dopo due supplementari : Una sfida interminabile e spettacolare quella andata in scena nella notte italiana nella terza partita della serie tra Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, atto conclusivo della Estern Conference nei Playoff della NBA 2018-2019. La formazione di Nick Nurse si è imposta con il punteggio di 118-112 al termine di un incontro appassionante prolungatosi per ben due tempi supplementari. Nonostante la pessima serata di Giannis Antetokounmpo, la squadra ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : Steph Curry ed i Warriors non lasciano scampo ai Blazers e volano sul 3-0 nella serie : Chi diceva che senza DeMarcus Cousins e Kevin Durant i Golden State Warriors avrebbero fatto fatica? I bi-campioni in carica, invece passano per 110-99 anche in gara-3 a Portland e mettono in chiaro le cose, sia nella serie che ora conducono per 3-0, sia al resto della NBA, ribadendo che vogliono il terzo titolo di fila. Chi li potrà fermare, dunque? Forse solo loro stessi, nonostante uno Steph Curry da 36 punti sempre più dominante. Per i ...

VIDEO/ Golden State Warriors-Portland - 116-94 - : highlights gara-1 - playoff Nba - : Video Golden State Warriors-Portland Trail Blazers, 116-94,: highlights gara-1 della finale della Western Conference nei playoff NBA.

Lottery NBA - l’ufficio dei Pelicans esplode all’annuncio della numero 1 al draft [VIDEO] : New Orleans Pelicans “vittoriosi” nella serata della Lottery NBA, avranno la numero 1 al draft che vorrà dire Zion Williamson Lottery NBA fortunosa per i New Orleans Pelicans che si sono accaparrati la scelta numero uno al prossimo draft che molto probabilmente vorrà dire Zion Williamson. Una Lottery sorprendente, dato che le possibilità dei Pelicans di arrivare alla numero uno erano solo del 6%, dunque molto esigue. Ma ...

NBA - Embiid in lacrime dopo l’eliminazione dei Sixers : “The Process” subisce un duro colpo [VIDEO] : Joel Embiid ed i suoi Philadelphia 76ers sono stati eliminati dai playoff NBA per mano dei Raptors e di Kawhi Leonard “The Process” si è infranto su Toronto, almeno per questa stagione. L’inconsistenza offensiva di Simmons ed anche la forza dei Raptors e di Kawhi Leonard, hanno provocato l’eliminazione di Philadelphia dei playoff NBA, troppo presto rispetto a quelle che erano le aspettative. I Sixers puntavano ...

VIDEO Playoff NBA 2019 : i Portland Trail Blazers sbancano Denver e ora sfideranno i Warriors : I Portland Trail Blazers ce l’hanno fatta! La squadra dell’Oregon realizzano la clamorosa impresa di vincere sul campo dei Denver Nuggets (ed i suoi 1700 metri di altitudine) e chiudono sul 4-3 la serie delle semifinali della Western Conference. A questo punto Damian Lillard e compagni se la dovranno vedere contro i formidabili Golden State Warriors di Curry, Thompson e Durant, in una sfida quanto mai elettrizzante. Per Denver, ...

VIDEO Playoff NBA : Kawhi Leonard allo scadere decide gara-7 contro i 76ers in un finale mozzafiato : Una gara-7 delle semifinali della Eastern Conference “for the ages” come dicono dall’altra parte dell’Oceano, ovvero da tramandare ai posteri. I Toronto Raptors vincono in casa il match decisivo contro i Philadelphia 76ers 92-90 grazie ad un tiro allo scadere di Kawhi Leonard letteralmente incredibile. L’ex Spurs, infatti, decide la serie con un “buzzer beater” proprio in extremis, andando ulteriormente ...