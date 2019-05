VIDEO Maverick Vinales MotoGP | GP Italia 2019 | “La Yamaha non è stabile | moto aggressiva

oasport

(Di venerdì 31 maggio 2019) Lehanno faticato terribilmente durante le prove libere del GP d’, sesta tappa del Mondiale. Criticità non solo per Valentino Rossi ma anche per il compagno di squadrache ha espresso i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato difficile guidare la, non èed è difficile fare il tempo. Dobbiamo trovare la giusta stabilità per migliorare. E’ difficile guidare, non mi aspettavo al Mugello unacosì, dobbiamo fare più corner speed e dobbiamo capire come fare per andare più forte“. Di seguito ilcon le dichiarazioni diDICHIARAZIONI: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

TechDataItalia : Ti aspettiamo il 18 Giugno a Cinecittà Events, Roma! Maverick AV Solutions vi invita all'evento di presentazione de… - Zona_Wrestling : #WWE VIDEO: A caccia del 24/7 Title. Drake Maverick e i fan in cerca di R-Truth fuori dall'arena prima di Raw -… - _moonshine___ : Me encantoo maaal el video de Acurrucar de Ed Maverick uwu. -