VIDEO Marc Marquez MotoGP | GP Italia 2019 | “Avevo la febbre ma giornata positiva

può ritenersi soddisfatto per come sono andate le sue prove libere del GP d', lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo nella prima sessione e poi si è concentrato sul passo gara. Lo spagnolo ha analizzato la suaai microfoni di Sky Sport: "Oggi è stato un giorno positivo perché abbiamo lavorato bene ma io non ero a posto, stanotte avevo la: il corpo è distrutto ma piano piano spero di stare meglio domani e domenica. Oggi abbiamo sofferto un po' prima con l'anteriore e poi col posteriore, ci siamo concentrati sulla simulazione di gara. Domani dobbiamo provare anche la dura per capire qual è la gomma migliore per noi".

