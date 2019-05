VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP | GP Italia 2019 | “La mia posizione non è la 20esima | provati

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Francia : “Miglior risultato dell’anno - sto trovando il feeling con Honda” : Jorge Lorenzo sta risalendo pian piano la china e si è messo in luce durante le qualifiche del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo domani scatterà dalla terza fila e sembra essere molto soddisfatto visto che questo è il suo miglior piazzamento in griglia da quando è in Honda: “Nella Q2 ho scelto inizialmente la gomma morbida dietro ma era lo pneumatico sbagliato perché la pista non teneva il grip. Sono in terza ...

Jorge Lorenzo ed il disegno sotto la Tour Eiffel: il maiorchino della Honda si improvvisa pittore alla vigilia del Gp di Francia E' tutto pronto per il Gp di Francia, quinto appuntamento della stagione 2019: tanti piloti sono già in terra francese, per gli eventi pre-gara. Tra questi c'è Jorge Lorenzo, che oggi è stato protagonista ai piedi della Tour Eiffel per degli scatti e tanto divertimento. Il maiorchino della Honda si è ...

Si sono appena concluse le qualifiche per quanto concerne il GP di Spagna valido per il Motomondiale 2019 sulla pista di Jerez de la Frontera. Nella classe regina, la MotoGP, nel corso della Q2 spettacolare scivolata di Jorge Lorenzo, per fortuna senza conseguenze per il pilota.

La Dorna non poteva dimenticare il cinque volte campione del mondo: ha voluto omaggiarlo con una clip che ripercorre tutte le sue gare sul circuito andaluso. I successi di Jorge Lorenzo a Jerez Nel ...

Una clamorosa gaffe quella di Jorge Lorenzo oggi al rientro ai box durante le prove libere per quanto riguarda il GP di Spagna 2019. Una svista per il beniamino di casa della Honda: l'alfiere della casa giapponese si è fermato al box della Ducati, la sua ex squadra. Il suo commento: "È l'abitudine, dopo due anni lì… Ho sbagliato, più avanti non accadrà più".

Dal GP Spagna 2002 al GP Spagna 2019, sono passati 17 anni: in mezzo vittorie, sconfitte, delusioni, momenti belli, grandi apoteosi nel Mondiale MotoGP. Jorge Lorenzo dalla gara di casa di inizio millennio al lungo weekend di Jerez incominciato proprio oggi, il suo primo con la Honda dopo essere passato in Yamaha e in Ducati.

45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo alla vigilia del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell'ultimo periodo hanno condizionato e stanno ...

Jorge Lorenzo ha iniziato male la stagione, la sua nuova avventura in Honda è incominciata con dei risultati deludenti nelle prime due gare anche a causa di problemi fisici che lo hanno notevolmente debilitato. Lo spagnolo spera di riscattarsi in occasione del GP degli USA ma la situazione non è ancora delle migliori come ha dichiarato al termine delle prove libere: "Ho sofferto perché questa pista è molto esigente nelle staccate e ci sono ...