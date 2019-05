VIDEO Francesco Bagnaia MotoGP | GP Italia 2019 | “Primo per la prima volta | stiamo

Papa Francesco in Romania/ Diretta streaming VIDEO : i rom - Rocio e gli ortodossi : Papa Francesco in Romania, il viaggio e la Diretta streaming video del programma: i rom, gli ortodossi e la storia di Rocio

The Voice 2019 Battle : Hindaco contro Francesco Da Vinci (VIDEO) : The Voice 2019 Battle: Hindaco si sfida contro Francesco Da Vinci sulle note di Hai Delle Isole negli Occhi. Guè sceglie Francesco Da Vinci (VIDEO).La gara di The Voice è entrata nel vivo ieri sera su Rai 2, condotta da Simona Ventura e con Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Guè Pequeno nelle vesti di coach. Le Battle sono quella fase di The Voice dove tutti i concorrenti di uno stesso team si sfidano in coppia per aggiudicarsi ...

Addio De Rossi alla Roma : abbracci e lacrime con Francesco Totti - poi il saluto sotto la Curva [FOTO e VIDEO] : Daniele De Rossi ha ricevuto anche il saluto del grande amico Totti in una serata dalle mille emozioni per il futuro della Roma lacrime sugli spalti per il saluto a Daniele De Rossi. Il capitano è entrato in campo, con una colonna sonora da lui scelta, accolto dai compagni e dallo staff con un mega gonfiabile con scritto DDR 16 che vola al cielo. C’è un misto tra commozione, tristezza e sbigottimento per l’Addio del numero 16. ...

The Voice 2019 : Francesco Da Vinci da Gomorra a concorrente - canta L’ammor fa Paura (VIDEO) : The Voice 2019: Francesco Da Vinci canta L’ammor fa Paura, un inedito. Si girano Guè e Elettra. (VIDEO) Da Gomorra al Team Guè.Ieri su Rai 2 è andata in onda la quinta puntata delle Blind Audition di The Voice Of Italy. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i concorrenti che hanno ricevuto un giudizio ...

J-Ax volontario dell’Opera San Francesco di Milano - il rapper serve pasti ai poveri (VIDEO) : J-Ax volontario dell'Opera San Francesco di Milano per un giorno. Il rapper ha vestito i panni di volontario ad honorem nella giornata di domenica per servire i pasti ai poveri all'interno delle strutture dell'Opera San Francesco di Milano. Il video inizia con un autografo sul braccio di una suora che J-Ax rinomina "Super Simo". Racconta di aver visitato le strutture dell'Opera San Francesco e di aver deciso di prestare il proprio tempo per ...

Totti o Berlusconi? Gaffe in Kuwait/ VIDEO - Francesco accolto con inno Forza Italia : Totti o Berlusconi? Francesco accolto con l'inno di Forza Italia ad un evento in Kuwait e il Video della Gaffe fa il giro del mondo.

Francesco Gabbani : guarda il VIDEO del nuovo singolo “È un’altra cosa” : Voglia d'estate a 1000 The post Francesco Gabbani: guarda il video del nuovo singolo “È un’altra cosa” appeared first on News Mtv Italia.

“È un’altra cosa” - online il nuovo VIDEO di Francesco Gabbani : È online il video di "È un'altra cosa", il nuovo singolo di Francesco Gabbani, uscito venerdì 10 maggio in radio. Il singolo anticipa l uscita del nuovo lavoro discografico che verrà pubblicato nel corso del 2019 per BMG. Il video, diretto da Federico Cangianiello, nasce da un idea di Francesco Gabbani. "La vita mette tutti noi di fronte a delle sfide faticose per raggiungere traguardi - ha affermato Gabbani, sottolineando - Ci poniamo degli ...

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI/ VIDEO - 8 maggio 2019 : le parole di Papa Francesco : SUPPLICA ALLA MADONNA di POMPEI, 8 maggio: Video della messa. Il testo integrale della Preghiera ALLA Vergine del Rosario e le parole del Papa

Papa Francesco in Macedonia del Nord/ Diretta VIDEO - il 'grido' di Madre Teresa : Papa Francesco conclude il viaggio in Macedonia del Nord e Bulgaria: Diretta streaming video, Santa Messa e Memoriale di Madre Teresa, 'il grido dei poveri'

BULGARIA - VIAGGIO PAPA FRANCESCO/ Diretta VIDEO "rispetto vita e gioia del perdono" : PAPA FRANCESCO, VIAGGIO in BULGARIA e Macedonia del Nord: Diretta streaming video. Il programma di oggi: 'la gioia del perdono'

Papa Francesco per la prima volta "ospite" di un reality show (VIDEO) : Se tra le notizie della settimana c'è stato l'incontro in udienza privata in Vaticano, mercoledì scorso, tra Greta Thunberg e Papa Francesco, non va sottovalutato quanto fatto da Bergoglio nella stessa giornata, all'interno della Settimana Santa. Per la prima volta, infatti, un Pontefice è stato "ospite" di un reality show.A compiere l'impresa Pilgrimage: Road To Rome, reality in tre puntate andato in onda sulla Bbc Two ed il cui scopo era ...

Santa Messa di Pasqua 2019/ Urbi et Orbi VIDEO diretta : benedizione di Papa Francesco : Santa Messa di Pasqua e la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco: la diretta streaming video della celebrazione, l'annuncio della Resurrezione.

Via Crucis 2019 - Papa Francesco/ Venerdì Santo - diretta VIDEO : le prime stazioni : Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo, la diretta streaming video: le meditazioni incentrate sul dramma dei migranti, scritte da Suor Eugenia Bonetti.