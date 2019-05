VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP | GP Italia 2019 | “Non ho feeling con la moto | dobbiamo

DIRETTA PARTITA DEL CUORE 2019/ Streaming VIDEO Rai : Andrea Agnelli capitano! : DIRETTA PARTITA del CUORE 2019 Streaming video Rai: la sfida benefica dell'Allianz Stadium viene riproposta in differita martedì 27 maggio.

Amici - Andreas Muller e Veronica Peparini escono allo scoperto con il primo bacio social : VIDEO : Ormai Andreas Muller e Veronica Peparini non si nascondono più. A dire il vero il ballerino lanciato da Amici e la coreografa da mesi condividono foto insieme e dediche che suonano come dichiarazioni d’amore, ma fino a questo momento non avevano mai ufficialmente confermato il loro legame. Qualcosa, poi, è cambiato. Dopo la finale di Amici – vinta da Alberto Urso – la coppia si è data ai festeggiamenti con i colleghi e nelle ...

VIDEO Danilo Petrucci - GP Francia 2019 : “Andrea Dovizioso è una bravissima persona - siamo ottimi amici” : Parla anche del rapporto con Andrea Dovizioso Danilo Petrucci al termine della gara del GP di Francia di Le Mans della MotoGP: “Andrea è prima di tutto una bravissima persona, nel suo modo di fare, nel suo comportamento, gli rubo sempre qualcosa. Quando siamo a casa siamo due persone normali, due amici“. LA VIDEO INTERVISTA A Danilo Petrucci roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO MotoGP - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...

VIDEO Andrea Dovizioso : “Feeling da migliorare in quel di Le Mans” : C’è ancora tanto su cui lavorare, ma i riscontri non sono del tutto negativi per Andrea Dovizioso al termine della prima giornata di prove libere nel GP di Francia, in quel di Le Mans, valido per il Mondiale di MotoGP. Il portacolori della Ducati è nelle posizioni d’avanguardia del gruppo, ancora però non performante al massimo, come ha dichiarato nell’intervista nel post gara ai microfoni di Sky Sport. VIDEO L’INTERVISTA ...

Uomini e Donne : la data e la villa delle scelte di Andrea Zelletta - Angela Nasti e Giulia Cavaglià (VIDEO) : Il sempre informato Vicolodellenews, nelle scorse ore, ha comunicato, ai propri lettori, la data ufficiale delle scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià del trono classico. L'appuntamento è fissata per il 27 maggio. Nessuna messa in onda in prima serata. Dopo l'esperimento dello scorso febbraio, si ritorna alla vecchia formula in studio con i petali di rosa. Uomini e Donne, ...

Scelte Uomini e Donne/ VIDEO : ecco la villa per Andrea - Giulia e Angela : Scelte Uomini e Donne, viideo: ecco la villa in cui Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti trascorreranno gli utimi momenti con i pretendenti.

The Voice 2019 : Andrea Bertè canta We Don’t Talk Anymore e sceglie Elettra (VIDEO) : The Voice 2019: Andrea Bertè canta We Don’t Talk Anymore. Si girano tutti tranne Morgan, lui sceglie Elettra. (VIDEO) La gaffè di Morgan sul nome di Loredana Bertè. Rai 2 è ancora tempo delle Blind Audition di The Voice Of Italy, giunte ormai alla quarta puntata. Il programma è in onda ogni martedì su Rai 2, ed è condotto da Simona Ventura con Gue Pequeno, Elettra Lamborghini, Gigi D’alessio e Morgan nelle sedie girevoli dei giudici. Tra i ...

Juventus - festa a sorpresa alla Continassa per Andrea Barzagli (VIDEO) : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo quattro giorni di riposo. I Campioni d'Italia hanno così messo nel mirino la sfida contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà lo squalificato Federico Bernardeschi. Dunque in settimana, il tecnico livornese dovrà decidere con chi sostituire il numero 33 juventino. In attacco la certezza per la partita di domenica è Cristiano Ronaldo che al suo fianco ...

Casting per un film di Andrea Ferrante e per un VIDEO da girare a Torino : Sono attualmente in corso le selezioni di figuranti semplici e speciali nonché di piccoli ruoli per un nuovo film prodotto da Ismaele film, e di attori e attrici per un video pubblicitario destinato al web. Un nuovo film Per un nuovo film diretto da Andrea Ferrante, e dal titolo provvisorio Male ma non malissimo, sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti semplici e speciali e di piccoli ruoli. Le riprese verranno poi effettuate nel ...

Andrea Zenga a Live - Non è la D'Urso : "Non sento la mancanza di mio padre Walter. Non sono cresciuto insieme a lui" (VIDEO) : Andrea Zenga, il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip insieme alla fidanzata Alessandra Sgolastra, è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la sesta puntata di Live - Non è la D'Urso.Andrea Zenga è intervenuto in un talk dedicato principalmente ai figli dei vip durante il quale ha parlato del difficile, se non inesistente, rapporto con il padre Walter.prosegui la ...

VIDEO Andrea Dovizioso - GP Usa 2019 : “Un peccato essere uscito in Q1 - ora dovrò rimontare” : Resta fuori dalla Q2 Andrea Dovizioso nelle qualifiche del GP degli USA di Austin della MotoGP: “Pensavo la pista non fosse messa benissimo, ho aspettato due minuti e alla fine il tempo non è stato sufficiente“. LA VIDEO INTERVISTA AD Andrea Dovizioso roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme al Coachella : spuntano foto e VIDEO : Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme, ormai mancano solo le loro dichiarazioni ufficiali Tremate, tremate… i Damellis sono tornati! Dopo le ultime foto di Giulia e Andrea insieme al Coachella anche il più piccolo e remoto dubbio che potessero rinunciare al loro amore è stato spazzato via. Entrambi si trovano al celebre […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme al Coachella: spuntano foto e video ...

Walter Nudo ricoverato in ospedale a Milano : i messaggi di affetto di Andrea Mainardi (VIDEO) : Gli ex inquilini della casa del 'Grande Fratello Vip', nelle scorse ore, hanno fatto sentire la propria vicinanza emotiva a Walter Nudo, atteso, in Italia, per ulteriori accertamenti dopo il malore in un ristorante di Los Angeles durante una riunione di lavoro. Walter Nudo ricoverato d'urgenza per un malore: gli aggiornamenti prosegui la letturaWalter Nudo ricoverato in ospedale a Milano: i ...