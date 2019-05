Vicenza | maestra indagata per molestie | un bambino l’accusa di averlo baciato sulla bocca

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Un’inchiesta molto delicata, condotta con il massimo riserbo dai carabinieri dicoordinati dal pm Barbara De Munari, vuol far luce sullo strano rapporto che era nato tra un’insegnante di sostegno ed ildi 10 anni che le era stato affidato in una scuola elementare della città veneta. Gli inquirenti vogliono capire se quella docente quarantenne, ben vista dai colleghi e dai genitori degli alunni, abbia solo manifestato affetto al piccolo, come pare fosse solita fare con tutti, oppure abbia superato i limiti arrivando a compiere dei veri e propri abusi nei confronti di quel ragazzino di quinta che seguiva personalmente. Tutto è cominciato nel giugno scorso quando i genitori dello studente si sono imbattuti in una serie di messaggi ambigui sul cellulare del figlio che li hanno lasciati sbigottiti. Le strane conversazioni tra il piccolo e l’insegnante Da quanto riportato dal ...

