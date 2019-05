Vicenza | maestra indagata per molestie Gli scriveva sms | Mi sono innamorata di te

Vicenza - maestra indagata per molestie : un bambino l’accusa di averlo baciato sulla bocca : Un’inchiesta molto delicata, condotta con il massimo riserbo dai carabinieri di Vicenza coordinati dal pm Barbara De Munari, vuol far luce sullo strano rapporto che era nato tra un’insegnante di sostegno ed il bambino di 10 anni che le era stato affidato in una scuola elementare della città veneta. Gli inquirenti vogliono capire se quella docente quarantenne, ben vista dai colleghi e dai genitori degli alunni, abbia solo manifestato affetto al ...

Vicenza - messaggini e bacetti sulla bocca : maestra indagata per molestie su bimbo di 10 anni : Prima dei messaggini nei quali usava chiamarlo "amore mio", poi dei bacetti sulle labbra dell'alunno di soli dieci anni per salutarlo o complimentarsi con lui. Per questi episodi la maestra di una scuola elementare del Vicentino è finita nei guai con la giustizia e ora risulta indagata in un delicato fascicolo di inchiesta aperto a suo carico dalla procura di Vicenza. Al momento l'ipotesi di reato ipotizzando dai pm veneti è grave visto che alla ...