Cerca di violentare l'autista donna sul tram! Bambina di 10 anni chiama la polizia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Hato di abusare dell'di un autobus, ma è stato messo in fuga dall'intervento di un anziano: poi, l'allarme dato da unadi 10, che hato il 113 con il telefono della nonna, ha permesso alladi rintracciare e arrestare l'aggressore, un uomo di nazionalità nigeriana di 31, irregolare in Italia. Il fatto si è verificato a Vicenza. Per bloccare l'uomo, Isaiah Ogboe, gli agenti hanno utilizzato lo spray urticante. Si è quindi scoperto che lo straniero aveva già aggredito alcuni giorni fa due agenti della Polfer, che l'avevano trovato su un treno senza biglietto. Ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale.