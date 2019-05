Viaggio nel sottosuolo abusivo di Napoli

Le viscere di Napoli sono abusive : Viaggio nel sottosuolo occupato : Antonio Borrelli Ex rifugi della guerra trasformati in parcheggi, cinema, ristoranti e percorsi turistici. Trenta cave nel mirino di Finanza e Corte dei Conti Le viscere di Napoli sono occupate e abusive. O nella ipotesi migliore, hanno concessioni irrisorie. A sancirlo è una recente indagine del Primo gruppo Napoli della Guardia di Finanza, che ha messo nel mirino ben trenta cave, ex rifugi antiaerei della Seconda guerra mondiale ...

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

“Italia : Viaggio nella bellezza” - la storia della World Heritage list : Nel pensiero dei padri fondatori doveva essere un elenco ristretto di tesori dell’umanità da salvaguardare: cento luoghi simbolo, o poco più. Ma il successo della World Heritage list creata dall’Unesco è andato oltre ogni aspettativa: oggi sono quasi 1100 i siti del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale distribuiti in tutto il pianeta. Come si è sviluppato questo successo? Quali sono i siti italiani diventati patrimonio dell’Umanità? Come è ...

We Generation - al Wired Next Fest il Viaggio delle nuove generazioni nel futuro : Giacomo Mazzariol, Sara Wheaterly e Fabio De Benetti al Wired Next Fest 2019 (foto: Zoe Vincenti) Preparare i leader di domani, le loro carriere e le loro traiettorie professionali, rivolgendosi in particolare alla generazione degli attuali ventenni. È questo l’obiettivo del progetto We Generation, realizzato da Audi in collaborazione con H-Farm e arrivato anche al Wired Next Fest di Milano con un talk e due workshop che hanno visto la ...

Viaggio nel Medioevo : appuntamento a Montalbano Elicona (ME) a giugno : Al Borgo di Montalbano Elicona (ME) ormai si punta ad un ulteriore crescita in ambito culturale e turistico. Le proposte rivolte al visitatore vanno oltre l’aspetto puramente territoriale, storico ed artistico e vengono ormai presentate al mondo globale in termini promozionali moderni e combinate ad un “entertainment” di alto livello. Le prime giornate dell’evento “Viaggio nel Medioevo” sono state esempio tangibile di ...

See you yesterday - due adolescenti in Viaggio nel tempo per cancellare tracce di odio razziale : C.J. e Sebastian sono due adolescenti prodigi, appassionati di scienze ed amici per la pelle; insieme mettono a punto un sistema molto sofisticato in grado di riportarli indietro nel tempo grazie a degli zaini di trasferimento temporale. Partito come un semplice progetto da presentare ad una fiera scolastica di fine anno per ottenere una borsa di studio utile all’accesso al Collage, l’esperimento si rivela ben presto l'unico espediente ...

Viaggio nell’Italia del Giro - da Riccione a San Marino : Dalla spiaggia alla rocca, dalla repubblica delle vacanze a quella del Titano. Una tappa romagnola che racconta della nascita di Riccione nel 1922, quando si staccò da Rimini, e di come da allora le due capitali della riviera romagnola abbiamo gareggiato nell’“inventare” le vacanze, i giovani, le discoteche. Lo racconta Edoardo Camurri in “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 19 maggio alle 14.00 su Rai2 e ...

Cinque piccoli musei d’Italia - un Viaggio nella bellezza come talento : Il talento dell’Italia è la bellezza, un valore che va ben oltre il solo senso estetico, ma che è parte indissolubile del nostro patrimonio identitario. È storia, cultura e territorio: la storia e la cultura di quei territori che, centrali o periferici, custodiscono con cura e attenzione patrimoni artistici dal valore incommensurabile. E gli scrigni che preservano tanta bellezza sono i piccoli musei d’Italia. Per promuoverne la conoscenza ...

Inside Out - stasera in tv il capolavoro della Pixar - un Viaggio nelle emozioni che aiutano a crescere : Uscito nel 2015, è già diventato un classico Inside Out, il film d’animazione targato Pixar che stasera Italia 1 ripropone alle 21.25. Un successo al botteghino, quasi 900 milioni di dollari d’incasso globali, premio Oscar come Miglior film d’animazione nel 2016, il film diretto da Pete Docter e Ronnie del Carmen è, soprattutto, uno di quelli che meglio mostrano la strategia consolidata dei cartoon contemporanei, che imbastiscono delle ...

Come nasce lo spread? Viaggio nella stanza dove si prezza il rischio Italia : Come si forma lo spread? Per scoprirlo siamo andati nelle sale operative di Mts, il mercato dei titoli di Stato di Borsa Italiana, una delle maggiori piattaforme di scambio sul mercato obbligazionario in Europa che mobilita qualcosa Come 100 miliardi di euro di transazioni al giorno...

“Beverly Hills 90210” : preparati a un Viaggio nel tempo con il promo del reboot della serie : Con sette protagonisti del cast originale The post “Beverly Hills 90210”: preparati a un viaggio nel tempo con il promo del reboot della serie appeared first on News Mtv Italia.

Da Leonardo allo spazio - Viaggio nella cultura dell’innovazione : Il genio di Leonardo si fa digitale grazie a #DaLeonardoallospazio – Viaggi verso la tua era, la mostra interattiva promossa da Lenovo in collaborazione con l’Aeronautica Militare. Tassello della terza edizione di STEMintheCity – l’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano – l’esposizione vuole essere un viaggio immerso nella cultura dell’innovazione. Proprio quella che affonda le sue ...

Wisconsin - Viaggio nella valle dove nasce il Parmesan : Nello stato del Midwest si produce il 90% del formaggio americano. I cheese maker sono immigrati che producono negli Stati Uniti i formaggi francesi, inglesi e quelli italiani che hanno la fetta più grande del mercato con la mozzarella e il Parmesan. La storia di BelGioioso Cheese ...