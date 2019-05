Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TRIONFALE E CASSIA VEIENTANA SEMPRE IN INTRNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO, TRA NOMENTANA E NOMENTANA BIS E TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E CASILINA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA SITUAZIONE ANALOGA CODE, IN ESTERNA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA AURELIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA E ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA SITUAZIONE ANALOGA CODE, IN ESTERNA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA AURELIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA A24 E SETTECAMINI SUL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 30 MAGGIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO PERMANGONO CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER SETTEBAGNI FINO ALLA TIBURTINA; VA MIGLIORANDO, INVECE, LA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, RESTANO CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 30 MAGGIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PISANA E Roma FIUMICINO, PROSEGUENDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA STESSA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA: DISAGI ANCHE IN INTERNA, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE, ORA RIMOSSO, PERMANGONO CODE TRA AURELIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 30 MAGGIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’APPIA FINO A CASAL DEL MARMO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE; INCIDENTE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, CHE PROVOCA CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma FIRENZE, CIRCOLazioNE SOSPESA, IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO SI RALLENTA TRA VALMONTONE E COLLEFERRO. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA Roma. NEL SENSO OPPOSTO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA Roma. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma SUD; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE NEL TRATTO BUFALOTTA-A24 Roma TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, PER UN INCIDENTE TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E CASILINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA. QUALCHE PROBLEMA POI SULLA CASSIA VEIENTANA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 29 MAGGIO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 617+000, CI SONO ANCORA CODE PER 3 KM TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA, CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA ...