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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 07 | 30 Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2019 ore 07:30 (Di venerdì 31 maggio 2019) Viabilità 31 MAGGIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma PRIMI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA A24 E SETTECAMINI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA A Roma SU VIA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI CODE SU VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI SANT’ALESSANDRO E PIU’ AVANTI DEL RACCORDO POI TRAFFICO RALLENTATO SU VIA APPIA DAL BIVIO PER CIAMPINO A VIA DELLE CAPANELLE SITUAZIONE ANALOGA, RALLENTAMENTI SU VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL ...
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