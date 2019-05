Vetro | volano raccolta e riciclo ma attenti a cosa buttate

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Migliorano, nel 2018, lae ildelcon le regioni del sud che registrano ottime performance. E i risultati ottenuti hanno consentito enormi benefici, sia in termini economici che ambientali. La nota dolente? Quello che spesso si trova nel cassonetto o campana delma che con ilnon ha niente a che fare. I cosiddetti ‘falsi amici’: ceramica, pyrex, cristallo e sacchetti di plastica che compromettono lae la qualità del materiale. Partiamo dai dati delladiffusi da Coreve, il Consorzio Recupero. Nel 2018 ladifferenziata degli imballaggi disegna un +8,4% rispetto al 2017, con un totale intercettato di circa 2.189.000 tonnellate. E’ il Sud a detenere il primato con un incremento a due cifre (+13,9%), seguito dal Centro (+7,8%) e dal Nord (+6,3%). Nelle regioni del Mezzogiorno, si va dagli ottimi ...

