ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Ilhadie questo governo non durerà a lungo. Noi siamo convinti che con un governo diverso si potrà togliere l’da questa situazione. I cinque stelle hanno fatto male all’economia e alle imprese. Siamo ultimi in Europa per investimenti in titoli pubblici imprese e sviluppo economico e occupazione. Ci sarà rinnovamento anche per noi. Congresso in autunno perché prevediamo nuove elezioni. Sono convinto che Lega e Fratelli d’devono accorgersi che senza di noi non ci sarà maggioranza sicura”. Così Silvioa Palazzo Grazioli., la crisi portaalla svolta storica: “Congresso entro fine anno, noi spina dorsale del centrodestra” L'articolo: “Ilhai ...

Cascavel47 : Vertice Forza Italia, Berlusconi: “Il voto ha cambiato i rapporti di forza. Ci saranno presto nuove elezioni”… - RediStefano : RT @marco_gervasoni: LOL “Lo stesso Berlusconi avrebbe ventilato addirittura l’idea di uscire dai Popolari europei e unirsi al nuovo super… - EureosCriss : RT @marco_gervasoni: LOL “Lo stesso Berlusconi avrebbe ventilato addirittura l’idea di uscire dai Popolari europei e unirsi al nuovo super… -