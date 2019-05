Verso l’EuroBasket Women 2019 | l’Italia femminile cede all’Ucraina in amichevole

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Nazionale: Italia-Ucraina 66-69. Domani si replica a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00 Primo impegno ufficiale per la Nazionalein preparazione all’EuroBasket(27 giugno-7 luglio), sconfitta a Pordenone dcol punteggio di 66-69. La miglior marcatrice Azzurra è stata Nicole Romeo con 14 punti, in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 10. Domani le Azzurre tornano in campo, sempre contro l’Ucraina, a Ponzano Veneto (Treviso), palla a due alle ore 17.00: ingresso 5 euro, gratis per gli Under 14. Fuori Zandalasini, Penna, Francesca Dotto, Ercoli e Ress,è partita in quintetto con Caterina Dotto, Sottana, De Pretto, Cinili e Andrè. Faccia giusta per le Azzurre alla palla a due e immediato 5-0 siglato da Andre e Cinili. L’Ucraina si è affidata immediatamente alla sua stella Iagupova e ha risposto con un parziale ...