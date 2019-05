Ventesima tappa Giro d’Italia 2019 | percorso | altimetria e diretta tv

Giro d’Italia 2019 - Ventesima tappa Feltre-Croce d’Aune-Monte Avena : l’ultimo tappone alpino sulle Dolomiti : Ultima sfida di montagna, prima della cronometro conclusiva, per quanto riguarda il Giro d’Italia 2019: da Feltre a Croce d’Aune (si giunge sul Monte Avena), sabato 1 giugno è in programma il tappone Dolomitico, la 20ma frazione che va praticamente a chiudere i giochi per la Maglia Rosa, anche se nella prova contro il tempo del giorno successivo potrebbero esserci ribaltamenti. Percorso Sono 194 i chilometri totali, con ben cinque ...