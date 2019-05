Vela – California Offshore Race Week | Maserati Multi 70 e Giovanni Soldini partiti per la

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019)70 esonoper la 1a edizione della CA 50070 sonooggi da San Francisco alle 13.00 ora locale (20.00 UTC e 22.00 ora italiana) per la prima edizione della CA 500, ultima regata della70 ha tagliato la starting line nella Baia di San Francisco in coda ai suoi concorrenti, Argo e PowerPlay, sotto un cielo coperto e un vento intorno ai 10 nodi. I tre trimarani, superato il Golden Gate Bridge, stanno ora navigando di bolina verso Farallon Island Light, prima di dirigersi verso San Diego.70, che naviga in assetto volante, è per la prima volta in gara con entrambi i MOD 70, in assetto MOD classico, già sfidati individualmente lo scorso anno: l’americano Argo, con skipper Jason Carroll, e l’inglese PowerPlay, con skipper Peter Cunningham. Poco ...

