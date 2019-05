Vela – 151 Miglia Cetilar | al Maxi Rambler 88 i line honours della 10ª edizione

Vela – Al via la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2019 : 220 barche in gara : La 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2019 è partita ieri, con ben 220 barche sulla linea del via: al comando della flotta il Maxi americano Rambler 88 di George David, a caccia del record della regata. Primi arrivi a Punta Ala previsti per domani mattina Spettacolo mozzafiato oggi al largo di Livorno per la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2019: ben 220 le barche d’altura – record assoluto – che alle quattro del ...