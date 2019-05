Vasco Rossi conquista Milano | «Sul palco mi metto a nudo per gli emarginati | come ero io

Vasco Rossi inizia il tour da San Siro : «Con la mia musica porto gioia» : Una fuga dalla realtà. Dal mondo che non piace. E dalla gente cattiva. È la promessa di Vasco Rossi, che con il suo rock dimorerà allo stadio San Siro di Milano per 6 concerti -...

Vasco Rossi : Il rock - la nostra fuga dalla disperazione : Vasco Rossi apre la conferenza stampa con un’autocitazione: «La disperazione tu forse non lo sai, la disperazione è già qui. C’è solo un modo che io conosco. La disperazione la soffochi con me», dice. Sono i versi di Qui si fa la storia, canzone che aprirà i suoi concerti del Vasco Non Stop Live 2019: sei date a San Siro – si parte il 1^ giugno (Le altre date: 2, 6, 7, 11 e 12 ) – e 2 a Cagliari, il 18 e 19 giugno. «È l’idea di ...

Vasco Rossi : «Vietare la cannabis light è una vergogna - di marijuana non è mai morto nessuno» : «Vietare la cannabis light è una vergogna. Sapete tutti come la penso, non bisognerebbe inserirla nella lista delle sostanze proibite». Vasco Rossi commenta così il recente...

Cannabis light - Vasco Rossi contro la decisione della Cassazione : “Vietarla è una vergogna” : Dopo la sentenza della Cassazione che ha vietato la vendita dei derivati della Cannabis, “in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della varietà sativa della canapa”, sulla questione è intervenuto anche Vasco Rossi che ha parlato di “vergogna”. In Edicola Cannabis light, la sentenza della Cassazione: “Vietata la vendita dei ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Sentenza vergognosa! Cannabis light ... Vasco Rossi contro la Cassazione : Il cantante si è espresso contro la Sentenza sulla Cannabis light: "Non è mai morto nessuno. Non va messa tra le sostanze stupefacenti". Vietare la vendita di prodotti derivati dalla Cannabis light "è una vergogna. Con la Cannabis non è mai morto nessuno". Lo ha affermato Vasco Rossi. Il cantante è intervenuto sul tema in chiusura della conferenza stampa tenuta allo stadio San Siro per la promozione dei suoi pRossimi concerti in programma a ...

Vasco Rossi - Jameson Burt aprirà i suoi concerti : ecco chi è il chitarrista semi-sconosciuto ma dal notevole talento : Vasco Rossi l’ha visto in un bar di Los Angeles e gli ha detto: “Vieni a suonare per me”. Jameson Burt ha aperto e aprirà ogni sera il nuovo tour negli stadi del rocker di Zocca: il concerto con il fan club il 26 maggio, il 27 la data zero a Lignano Sabbiadoro e poi le sei date allo Stadio San Siro di Milano (1-2-6-7-11-12 giugno). Per il cantautore rock californiano nato e cresciuto nella contea di Orange nei sobborghi di Los Angeles è un salto ...

Vasco Rossi : in prime time su Canale5 il meglio del tour : Vasco Rossi Vasco Rossi suona in prime time su Canale5. Il rocker di Zocca sarà al centro di un docu-concerto in onda in prima serata sull’ammiraglia Mediaset a metà giugno. Lo speciale appuntamento raccoglierà il meglio delle sei serate canore che il Blasco terrà a Milano, allo stadio di San Siro, nelle seguenti date: 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno (il tour si concluderà poi a Cagliari il 18 e 19 giugno). A darne notizia è Tv Sorrisi e ...

Vasco Rossi a San Siro per i concerti al via dal 1° giugno per 6 date da record : Vasco Rossi a San Siro per i concerti allo Stadio. Il rocker di Zocca ha già raggiunto Milano per i live che terrà a cominciare dal 1° giugno e per 6 date, compresa quella del 12 giugno nella quale festeggerà i primi 29 anni dal concerto di debutto nella grande arena dello sport nel quale si esibirà a stretto giro di ore. A testimoniare l'arrivo nella città meneghina è una delle sue ultime stories su Instagram, nella quale muove i primi ...

I concerti di Vasco Rossi su Canale5 - il meglio del tour a San Siro presto in tv con video dal backstage : A qualche giorno dalla partenza del tour, sono già ufficiali i concerti di Vasco Rossi su Canale5 sotto forma di speciale di prima serata con gli highlights degli spettacoli che terrà allo Stadio San Siro di Milano a cominciare dal 1° giugno e per 6 date, compresa quella del 12 giugno nella quale festeggerà i primi 29 anni dal primo concerto nella grande arena dello sport. Lo speciale andrà in onda il 16 giugno in prima serata e conterrà ...

Concerti Vasco Rossi 2019 - il meglio del tour su Canale 5 : tutti gli appuntamenti : Torna in tv la musica di Vasco Rossi. Come si legge su Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Canale 5 domenica 16 giugno trasmetterà in prima serata un docu-concerto sulle sei tappe milanesi del tour 2019 che inizierà il primo giugno. Il Blasco salirà sul palco allestito allo stadio San Siro anche il 2, 6, 7, 11 e 12 giugno (il tour si completerà poi a Cagliari il 18 e 19 giugno). Il documentario in questione sarà, scrive la collega Solange ...

A Vasco Rossi le chiavi di Lignano con la data zero del Vasco Non Stop Live 2019 (scaletta) : A Vasco Rossi vanno le chiavi della città di Lignano Sabbiadoro. Il Blasco le ha ricevute dopo il soundcheck, alla vigilia del tour che lo porterà negli stadi. Si parte stasera, lunedì 27 maggio, con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, poi 6 concerti allo Stadio San Siro di Milano e due a Cagliari pressa la Fiera, attese date nell'isola sarda. Vasco Rossi ha concluso le prove del suono allo Stadio Teghil di Lignano ...

Speciale su Vasco Rossi su Rai2 con immagini dal backstage del nuovo tour - Tg2 Dossier presenta “Vasco - la mia storia incredibile” : Mentre si avvicina la data zero del VascoNonStop Live 2019, uno Speciale su Vasco Rossi su Rai2 dal titolo "Vasco, la mia storia incredibile" racconta la favola rock del Blasco durata oltre quarant'anni. Alla vigilia del nuovo tour, il rocker di Zocca racconta la sua incredibile storia dagli esordi ai giorni nostri a Tg2 Dossier, in una puntata a lui dedicata in onda sabato 25 maggio in seconda serata. Dall'infanzia, vissuta in parte in ...