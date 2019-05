Uomini e Donne | tra le coppie di questa edizione Lorenzo e Claudia | Andrea e Natalia

Istat : in Italia la vita media è 84 - 9 anni per le donne e 80 - 6 per gli Uomini : Secondo l’ultimo report pubblicato dall'Istat, nel nostro Paese si riduce il divario tra la vita media delle donne e quella degli uomini. Quello che invece permane sono le differenze nei vari territori. Nella città metropolitana di Napoli la vita media è di 80,7 anni (ultima posizione) mentre a Firenze e Treviso (al vertice di questa classifica) è di 84,0 anni: ben 3,3 anni in più. In generale nelle regioni del Nord i cittadini hanno ...

Uomini e Donne : La Scelta di Giulia Cavaglia! : La terza e ultima Scelta di questa stagione di Uomini e Donne riguarda Giulia Cavaglia. La tronista sembra molto convinta della sua decisione. Ecco chi è la Scelta di Giulia! Terza e ultima Scelta a Uomini e Donne, che è arrivato oggi al termine della stagione. Dopo Angela Nasti che ha scelto Alessio Campoli, e Andrea Zelletta che ha scelto Natalia Paragoni, ora è la volta di Giulia Cavaglia, la quale dovrà decidere con chi fidanzarsi tra i suoi ...

Clarissa e Federico sposi : il gesto di Maria De Filippi a Uomini e Donne : A soli due anni dall’inizio della loro storia, nata a Uomini e Donne quando lei era sul trono, il sogno d’amore di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è diventato realtà. Giovedì 30 maggio i due si sono sposati e con una cerimonia nuziale da favola, nella splendida cornice del duomo di Capua per poi proseguire con un ricevimento privato a Caserta. I due giovani, che da tempo ormai hanno lasciato l’Italia per trasferirsi ...

Clarissa e Federico sposi : il gesto di Maria a Uomini e Donne : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati: il messaggio da Uomini e Donne Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne si sono sposati ieri, giovedì 30 maggio. Prima di convolare a nozze la coppia ha scelto di tornare nello studio dove si sono conosciuti qualche anno fa, durante la scelta in diretta […] L'articolo Clarissa e Federico sposi: il gesto di Maria a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - bomba di Maria De Filippi su Gemma Galgani : nuova trasmissione - battuta rivelatrice : Gemma Galgani e il nuovo fidanzato Mario potrebbero essere i nuovi concorrenti di Temptation Island. E a dirlo è stata proprio Maria De Filippi durante l’ultima puntata di Uomini e Donne con la scelta di Giulia. Parlando con Tina la conduttrice parlando con Tina ha affermato: "Quest’anno Gemma va in

Uomini e Donne - Giulia stupisce tutti e sceglie ‘lui’. Silenzio in studio - poi il gesto che spiazza : Dopo le scelte di Angela Nasti e Andrea Zelletta è arrivato il momento anche per Giulia Cavaglia di terminare il proprio percorso a Uomini e Donne nell’ultima puntata della stagione in onda venerdì 31 maggio. La tronista torinese, come i suoi colleghi, ha passato le ultime ore in compagnia dei corteggiatori Giulio e Manuel in villa e finalmente è arrivata a una scelta tra Manuel Galiano e Giulio Raselli. L’incontro in villa con Giulio non ...

Cristian Imparato commenta le scelte di Uomini e Donne : “Io non…” : Uomini e Donne: Cristian Imparato fa una riflessione sulle scelte Cristian Imparato è uno dei concorrenti che più ha fatto discutere durante quest’edizione del GF 16, forse per i suoi modi a volte un po’ troppo schietti, ma non ha mai nascosto di essere un gran romanticone. Pochi minuti fa, infatti, il cantante di Barbara d’Urso ha commentato le scelte di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su ...

Uomini e Donne : Angela e Alessio si conoscevano già? Parla la Mennoia : Angela Nasti e Alessio Campoli di UeD si sono messi d’accordo? La Mennoia smentisce La scelta di Angela Nasti, anche a distanza di giorni, pare davvero continuare a far discutere. Il motivo? Dapprima la tronista è stata accusata di aver fatto la scelta con la testa, e successivamente in molti sui social hanno iniziato a dire che Angela e Alessio si sarebbero già conosciuti tempo fa, facendo clamorose insinuazioni. E dopo tanto Parlare di ...

Giulia Cavaglià sceglie Manuel a Uomini e Donne : le loro prime parole : Uomini e Donne: Giulia Cavaglià sceglie Manuel Galiano, che risponde sì E’ appena terminata l’ultima puntata di Uomini e Donne. E in questa circostanza c’è stata la scelta di Giulia Cavaglià, la quale ha deciso di fidanzarsi con Manuel Galiano, che ha risposto sì. Un momento molto emozionante, che ha commosso un po’ tutti. Successivamente Manuel Galiano ha anche voluto rivelare: “Mesi fa se mi avessero detto..Se ...

Uomini e Donne : la scelta di Angela Nasti era organizzata? L'indiscrezione : A pochi giorni dalla scelta, arrivano interessanti retroscena sul rapporto tra la tronista e Alessio.