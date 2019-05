Uomini e Donne | anticipazioni scelta Giulia Cavaglia | ecco cosa è successo nella villa

Diretta Uomini e Donne : oggi Giulia Cavaglià farà la sua scelta : Ultimo appuntamento stagionale con Uomini e Donne; il dating show più amato d'Italia si prenderà una vacanza per l'estate, per poi ritornare a pieno ritmo con nuove storie e tronisti a partire da settembre. Come molti di voi già sapranno, le ultime tre puntate sono state dedicate alle scelte del Trono Classico e dopo quelle a lieto fine di Angela Nasti e Andrea Zelletta (i due hanno scelto, rispettivamente, Alessio Campoli e Natalia Paragoni), ...

La scelta di Angela Nasti è Alessio Campoli/ Uomini e Donne : sabato in famiglia : Angela Nasti sceglie Alessio Campoli a Uomini e Donne. La coppia di gode i primi giorni insieme con un weekend a Napoli in famiglia.

Uomini e Donne - ascolti delle ultime puntate : Andrea (22 - 87%) meglio di Angela (21 - 9%) : A poche ore dalla conclusione della stagione 2018/2019 di Uomini e Donne, si può iniziare a fare un bilancio delle scelte che sono state fatte fino ad oggi: la decisione della redazione di non registrare le ultime puntate del Trono Classico, è stata premiata dal pubblico con buoni ascolti sia mercoledì che giovedì. Il fidanzamento tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, ad esempio, è stato seguito da quasi tre milioni di spettatori: un risultato ...

Gossip Uomini e donne - Riccardo Guarnieri nega il ritorno con Ida : 'Non mi ha dato tempo' : Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati protagonisti delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne prima della pausa estiva. Il tentativo di riappacificarsi, richiesto dal cavaliere, non ha dato gli esiti sperati e alla fine la coppia ha deciso di chiudere definitivamente. Successivamente alla registrazione effettuate il 21 maggio scorso, però, alcune parole del cavaliere avevano riacceso la speranza dei fan, lasciando presagire ad ...

Uomini e Donne oggi : in diretta la scelta di Giulia Cavaglia : oggi a Uomini e Donne: Giulia Cavaglia fa la sua scelta in diretta A Uomini e Donne oggi va in onda la scelta di Giulia Cavaglia in diretta. Dopo aver assistito a quella di Angela Nasti e Andrea Zelletta, il pubblico di Canale 5 scoprirà chi tra Manuel Galiano e Giulio Raselli lascerà il programma […] L'articolo Uomini e Donne oggi: in diretta la scelta di Giulia Cavaglia proviene da Gossip e Tv.

Rumors Uomini e donne - stagione 2019/2020 : Klaudia e Antonio tra i possibili tronisti : La stagione 2018-19 di Uomini e donne si conclude oggi 31 maggio, con la scelta di Giulia Cavaglià ma già l'attenzione dei fan del programma guarda avanti, ovvero alle puntate del prossimo settembre. La domanda che rimbalza nei social network concerne inevitabilmente i nomi dei prossimi tronisti, che avranno l'onore di sedere sull'ambita poltrona rossa al cospetto di Maria De Filippi. Sebbene ci sia l'estate di mezzo e Temptation Island potrà in ...

Uomini e Donne - Klaudia non viene scelta da Zelletta e Tina piange per lei - : Luana Rosato Tina Cipollari non è riuscita a trattenere le lacrime e ha pianto per Klaudia Poznanska, la corteggiatrice di Uomini e Donne che non è stata scelta da Andrea Zelletta Il 30 maggio è andata in onda la seconda scelta in diretta di Uomini e Donne: quella di Andrea Zelletta, che ha preferito Natalia Paragoni a Klaudia Poznanska. Il momento che ha preceduto la caduta dei petali rossi dal soffitto degli studi Mediaset è stato ...

Matrimonio da favola per Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono giurati amore eterno, le nozze della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si sono celebrati in Campania. Il 30 maggio sono convolati a nozze due dei personaggi più famosi di Uomini e Donne: Clarissa Marchese, ex tronista, e Federico Gregucci, l’ex corteggiatore che la siciliana scelse come suo fidanzato.-- Un nuovo Matrimonio nato sotto l’egida di Maria De Filippi, che nel 2016 decise di ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata del 31 maggio : Giulia sceglierà tra Manuel e Raselli : La puntata odierna di Uomini e donne sarà dedicata alla scelta di Giulia Cavaglia, ultimo capitolo stagionale del dating show di Maria De Filippi prima della pausa estiva. Dopo le emozioni scatenate dai petali rossi di Angela Nasti e Andrea Zelletta, toccherà alla tronista comunicare il nome del suo corteggiatore preferito, ovvero quello che vorrà continuare a frequentare anche quando le telecamere del programma saranno spente. Sono due i ...

Uomini e Donne - Fabio Colloricchio : "Nicole - quando è acqua e sapone - perde molto... Violeta è più bella" : Nicole Mazzocato, nelle ultime ore, ha espresso il desiderio di non essere più accostata al suo ex fidanzato, l'ex tronista di Uomini e Donne e concorrente di Supervivientes, la versione spagnola de L'Isola dei Famosi, Fabio Colloricchio.In effetti, il modello italo-argentino, oltre ad aver fatto sesso esplicitamente davanti alle telecamere con Violeta Mangrinan, ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa, la versione spagnola di Uomini e ...

Uomini e Donne news : le prime parole di Andrea e Natalia dopo la scelta : Uomini e Donne, le prime parole di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo la scelta: felici e contenti dietro le quinte A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito in diretta alla scelta di Andrea Zelletta. Il tronista pugliese, arrivato alla fine del suo percorso, ha deciso di lasciare la trasmissione insieme a Natalia Paragoni che, […] L'articolo Uomini e Donne news: le prime parole di Andrea e Natalia dopo la scelta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Andrea ha scelto : petali rossi e baci per la nuova coppia : A Uomini e Donne, dopo un percorso travagliato e lungo, Andrea Zelletta ha fatto la sua scelta. Ieri è toccato ad Angela Nasti, che ha scelto Alessio Campoli. Il “favorito” Luca Daffrè, dunque, è stato rifiutato dalla bella napoletana dopo un soggiorno in villa molto movimentato. Il corteggiatore romano ha risposto sì e i due hanno deciso di uscire insieme e iniziare la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Erano in ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico oggi sposi : tra gli invitati anche Nilufar e Giordano : Nel tardo pomeriggio di oggi, a Capua (Caserta), si è celebrato il matrimonio di due amati protagonisti del recente passato di Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Ad assistere al giorno più bello della coppia, ci sono i familiari di entrambi, gli amici e tanti volti noti al pubblico. A catturare l'attenzione degli appassionati di gossip, però, è stata soprattutto la presenza alle nozze di due chiacchierati ex fidanzati: ...

Uomini e donne - Giorgio Alfieri si sfoga : "Mai pensato al suicidio - mia figlia sa tutto" - : Serena Granato L'ex tronista di Uomini e donne ha concesso un'intervista a "Vieni da me", dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata e non solo L'ex-tronista di Uomini e donne, Giorgio Alfieri, è apparso nelle vesti di ospite in una nuova puntata di "Vieni da me", il talk-show condotto da Caterina Balivo. Nell'intervista concessa al format di Rai 1 l'ex pupillo di Maria De Filippi, che al celebre dating show di ...