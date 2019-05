Ungheria | incidente sul Danubio | tutti i passeggeri dell’imbarcazione sprovvisti di

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si aggiungono informazioni sull’avvenuto ieri sul, secondo i media ungheresi idella piccola imbarcazione da crociera, di cui il naufragio ha causato 7 morti e 21 dispersi, non indossavano i giubbotti di salvataggio. La notizia è stata riporta la BBC, citando i media ungheresi. Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso e ricerca dei dispersi, ostacolate dalla pioggia e dai temporali che hanno sferzato il fiume e la città per tutto il giorno. Ricerche estese anche al tratto delche scorre in territorio serbo, dove potrebbero essere stati trascinati i dispersi. Anche le vittime di cui finora sono stati recuperati i corpi non indossavano salvagente e alcuni sono stati trovati a grande distanza dal luogo del naufragio. L'articolosuldell’imbarcazionedi salvagente sembra ...

zazoomblog : Ungheria incidente sul Danubio: arrestato il capitano della nave 21 persone risultano ancora disperse - #Ungheria… - romi_andrio : RT @Emergenza24: UPDATE [30.05-23:00] VIDEO INCIDENTE #Budapest #Ungheria IMBARCAZIONE TURISTICA AFFONDA dopo uno scontro sul #Danubio +7… - dileguossi : RT @Emergenza24: UPDATE [30.05-23:00] VIDEO INCIDENTE #Budapest #Ungheria IMBARCAZIONE TURISTICA AFFONDA dopo uno scontro sul #Danubio +7… -