Un uomo ha tenuto in ostaggio due donne per ore | poi le ha uccise e si è sparato

(Di venerdì 31 maggio 2019) Undi 60 anni ha preso indueper diverse ore in un appartamento a Zurigo, in Svizzera, prima di ucciderle e togliersi la vita. Il dramma è cominciato poco prima delle 5.30, quando la polizia ha risposto alla chiamata di una donna che chiedeva soccorso. Quasi negli stessi istanti è arrivata la segnalazione di urla in un palazzo del Distretto 7. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l'si è affacciato dalla finestra e ha comunicato di avere indue, minacciando di ucciderle se la polizia non si fosse ritirata. Sul posto sono arrivati i negoziatori che hanno portato avanti una trattativa durate tre ore. Alle 8.30 circa, l'autore del folle gesto ha dichiarato che si sarebbe arreso ma poco dopo sono stati sentiti degli spari. Una volta fatta irruzione, gli agenti hanno scoperto i tre corpi senza vita. Leavevano 38 e ...

