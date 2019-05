Un nuovo Darksiders sarà svelato all' E3 2019

Remnant From the Ashes : il co-op dei creatori di Darksiders si mostra in un nuovo video : Remnant : From the Ashes è uno shooter co-op in terza persona con elementi RPG, annunciato lo scorso luglio dagli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games. Oggi il titolo torna a mostra rsi in un nuovo video .Il video è stato pubblicato sul canale YouTube di IGN e mostra 2 giocatori alla prese con un coriaceo boss di fine dungeon, da come vediamo è capace di sferrare attacchi dalla lunga distanza e gode di un'alta mobilità grazie ai suoi grandi ...

Remnant : From the Ashes : lo shooter survival in terza persona degli sviluppatori di Darksiders 3 torna a mostrarsi in un nuovo video : Nel mese di luglio dello scorso anno gli sviluppatori di Darksiders 3, Gunfire Games, annunciarono il loro Remnant: From the Ashes, uno sparatutto survival in terza persona ambientato in un mondo post-apocalittico.Il mondo creato dagli sviluppatori è una Terra che è stata ormai conquistata da esseri "extradimensionali", misteriosi e volatili chiamati The Root.I giocatori dovranno attraversare le diverse aree, generate proceduralamente, e ...