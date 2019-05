Un milione di famiglie ha già scelto Sky Q

digital-news

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sky festeggia undi clienti che ha giàSky Q. L’innovativa esperienza di visione targata Sky è entrata nella quotidianità di numerose, reinventando completamente il modo di vivere la TV. In tantissimi continuano a sorprendersi per tutto ciò che possono fare con Sky Q, come controllare la TV con la voce, guardare i programmi preferiti in ogni stanza della casa, interrompere la visione e riprenderla su qualsiasi schermo, seguire i...

MarioOcchini : @markorusso69 Forse a quello dovremmo spiegare come con l'euro il debito pubblico è aumentato! Prima dell'euro 80%… - ausoloda : RT @filippo_nesi: @LazarKaganovic1 @SWM_AceOfSpades @fdragoni 'Nel 2017 si stimano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie reside… -