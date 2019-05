Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 13 | 10

Concorso Navigator Ultime Notizie : date prova selettiva - elenchi ammessi e istruzioni : L’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche attive del Lavoro) ha pubblicato i nomi degli ammessi e le date relative alla prova selettiva del Concorso tramite il quale saranno selezionate le figure professionali che dovranno supportare, nel percorso di inserimento al lavoro, i beneficiari del reddito di cittadinanza. A presentare la domanda per il bando, scaduto lo scorso 8 maggio, sono state decine di migliaia di candidati. Concorso Navigator, ...

Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Un saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli Di Maio è stato confermato capo politico del MoVimento 5 Stelle col 80% delle preferenze diresti alla conferma sono stati 44849 votanti in 11278 votato contro la riconferma del mio ruolo ha detto su Facebook Di Maio è solo il primo passo per avviare una profonda organizzazione del Movimento perquisizione della Guardia di Finanza nei confronti di Luca Palamara ...

Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio per la stazione la legge non consente la vendita la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis come l’olio le foglie le infiorescenze la resina L’hanno deciso le sezioni unite penali della corte suprema che così da non sto per la vendita della cannabis Light prendendo reato commercializzare i ...

Ultime Notizie Roma del 31-05-2019 ore 08 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovata d’ascolto buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio se si lavora bene con questo governo vada avanti Se invece il MoVimento 5 Stelle diranno tutto non starò a tirare a campare così Salvini sull’ ipotesi elezioni anticipate io le consiglio di Intanto prova le dimissioni del vice ministro leghista rixi condannato per le spese pazze Liguria le ho accettate per ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 scuola - rischio pensione a settembre : Pensioni ultime notizie: Quota 100 scuola, rischio pensione a settembre Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano i pensionamenti con Quota 100 nel comparto scuola. A quanto riporta il Miur, infatti, allo stato attuale il 96% delle domande presentate entro il 12 dicembre 2018 risulta acquisito. Va a invece a rilento l’acquisizione delle domande presentate entro il 28 febbraio 2019, visto che queste ammontano solamente a 7.544, e quindi al ...

Ultime Notizie Roma del 30-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano rigno nuovamente politica in primo piano Edoardo rixi viceministro dei trasporti della Liga è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere un mese in più della richiesta dell’accusa per peculato è falso dal di Genova tour interdizione perpetua dai pubblici uffici Per la sentenza del processo che le spese pazze in regione ...

Ultime Notizie Roma del 30-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Enel Giuliano Ferrigno Ancora pulizie che anno apertura si conoscerà dopo le 20 risultato della consultazione on-line sulla piattaforma Rousseau fra gli iscritti del MoVimento 5 Stelle sulla fiducia di Maio to call Europea dei parlamentari leader del Movimento ha detto che è importante fare uno scatto trovare un’organizzazione più adeguata dare più spazio ...

Maurizio Sarri Juve : Chelsea chiede indennizzo - le Ultime notizie : Maurizio Sarri Juve: Chelsea chiede indennizzo, le ultime notizie Maurizio Sarri, fresco vincitore dell’Europa League, pare sempre più vicino all’addio alla panchina del Chelsea. Si fanno sempre più pressanti le indiscrezioni che lo vogliono in procinto di diventare il nuovo allenatore della Juventus. Maurizio Sarri Juve: la dedica a Napoli La notte del 29 maggio 2019 a Baku, dove i blues si sono nettamente imposti sull’Arsenal per 4 a ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Rixi condannato : si è dimesso - 30 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il viceministro della Lega, Edoardo Rixi, è stato condannato a tre anni e cinque mesi, 30 maggio 2019,

Scuola - PAS docenti con 36 mesi Ultime Notizie : pronto l’emendamento : E’ pronto l’emendamento al Decreto Legislativo N. 59/2017 della riforma Buona Scuola di Renzi che introdurrà delle sostanziali modifiche per i docenti che possiedono almeno 36 mesi nella Scuola pubblica italiana. Il numero dell’atto è 1807. In primo piano, gli ormai noti Percorsi Abilitanti Selettivi, meglio noti con il termine di PAS, oltre al concorso agevolato. L’emendamento in questione non è stato ancora sottoposto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : donna muore alla metro di Roma - 30 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Una donna di 35 anni è morta quest'oggi a Roma dopo essere stata investita dalla metro, 30 maggio 2019,