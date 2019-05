Ufficiale | Robert Pattinson sarà il prossimo Batman

nerdgate

(Di venerdì 31 maggio 2019) Dopo svariati rumors Warner Bros. conferma che ilniente meno che. Lo studio ha approvato l’attore, ma secondo la fonte, la negoziazione non è ancora finita. L’attore avrà un contratto iniziale per tre film, il primol’attesissimo “The” di Matt Reeves (The War – Il pianeta delle scimmie) che uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021., oltre ad essere conosciuto per la saga di Twilight,anche presente nelfilm di Christopher Nolan ed è stato premiato a Cannes 2019 per il film “The Lighthouse” con Willem Dafoe. Fonte: EW L'articoloilproviene da nerdgate.

