Ufficiale | Conte all’Inter | sarà l’allenatore più pagato in A

Inter - Ufficiale - Conte nuovo allenatore : “Un club che non è da tutti - ora tocca a me” -VIDEO- : Conte UFFICIALE- L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra già in primissima mattinata. Un annuncio legato sicuramente al fuso orario con la Cina, un modo per permettere ai tifosi orientali di assistere in pieno giorno all’ufficialità del nuovo tecnico nerazzurro. Poche parole, ma tanta carica e adrenalina, Conte ha così ammesso: “Ho […] L'articolo Inter, UFFICIALE, Conte nuovo ...

Ufficiale - Conte all’Inter : sarà l’allenatore più pagato in Serie A : L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, scrive la società sul suo sito web. “Conte inizia il suo viaggio con l’Inter: due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria”, si legge nel comunicato Ufficiale della società. “La sfida del […] L'articolo Ufficiale, Conte ...

Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter : ora è Ufficiale : Il tweet è arrivato alle 6 del mattino, ore italiane. Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. A ufficializzarlo è appunto il club nerazzurro. «Ad Antonio il...

Calcio - Ufficiale : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. “Voglio riportare il club dove merita” : L’Inter riparte da Antonio Conte. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti arrivato nella giornata di ieri, stamane il club nerazzurro ha ufficializzato attraverso un comunicato il nuovo allenatore, confermando così le voci degli ultimi mesi. riportare l’Inter nell’elite del Calcio europeo, questo è l’obiettivo fissato dalla società per la prossima stagione ed è stato il tecnico di Lecce il profilo selezionato per raggiungerlo. Queste le ...

Inter - Ufficiale l'arrivo di Antonio Conte : "Benvenuto in famiglia". Voci sul primo colpo : Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata nella primissima mattina di venerdì 31 maggio: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. A lui, annuncia la società sul sito Internet, "il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia". L'annuncio arriva poco dopo l'esonero di Luciano Spalletti

Inter-Conte - è Ufficiale : l’ex allenatore della Juve e della Nazionale è il nuovo tecnico. “Riporterò il club dove merita” : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. C’è il sigillo dell’ufficialità sulla trattativa che ha portato il tecnico leccese ad essere la prossima guida dei nerazzurri. Ha firmato un contratto triennale per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di euro a stagione. È da lui che il club vuole ripartire per dare la caccia alla Juventus, che di Conte è stata la ‘casa’ da giocatore e soprattutto da ...

Inter - è Ufficiale : Antonio Conte nuovo allenatore | "Vogliamo riportare la squadra dove merita" : Le prime parole dell'allenatore: "Ho scelto l'Inter per la società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia".

Conte all'Inter - è Ufficiale : "Sono entusiasta" : "Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita" dice il leccese, ex Juve

Ufficiale – Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore : UFFICIALE – Inter, Antonio Conte è il nuovo allenatore L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, dice la società. “Conte inizia il suo viaggio con l’Inter: due entità con lo stesso obiettivo, quello della vittoria. La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: tornare ...

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter! Il comunicato Ufficiale del club nerazzurro : L’attesa è finita: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. La conferma arriva direttamente dal sito del club nerazzzurro: ecco il comunicato ufficiale Antonio Conte era già sbarcato a Milano da qualche giorno, per diventare a tutti gli effetti allenatore dell’Inter serviva solo l’ufficialità. L’esonero di Luciano Spalletti è stato il primo passo, il secondo era l’annuncio ufficiale del club. ...

Inter - ora l’esonero di Spalletti è Ufficiale. Tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte : Il caso Icardi, l’eliminazione dall’Europa e dalla Coppa Italia, poi il quarto posto acciuffato all’ultima giornata per la seconda stagione consecutiva. Finisce così l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter: la decisione non è una sorpresa ma la società ha aspettato qualche giorno, dopo la morte del fratello, per comunicare al tecnico la scelta e diramare una nota ufficiale. Il club ...

OPPO A9 è Ufficiale con tanto colore - SoC MediaTek e prezzo contenuto : OPPO A9 è stato presentato ufficialmente ed è già disponibile al preordine in Cina: scopriamo caratteristiche tecniche, design, immagini, prezzo e data di uscita del nuovo smartphone di fascia media. L'articolo OPPO A9 è ufficiale con tanto colore, SoC MediaTek e prezzo contenuto proviene da TuttoAndroid.

E’ Ufficiale : il glifosato contenuto nella pasta provoca la SLA e il morbo di Alzheimer : E’ ufficiale: il glifosato contenuto nella pasta provoca la SLA e il morbo di Alzheimer Una revisione della letteratura scientifica collega il glifosato, uno dei più popolari diserbanti, classificato dall’Airc come… L'articolo E’ ufficiale: il glifosato contenuto nella pasta provoca la SLA e il morbo di Alzheimer proviene da Essere-Informati.it.