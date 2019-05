UeD | Clarissa e Federico hanno detto ‘sì’ Lei bella da togliere il fiato | foto

caffeinamagazine

(Di venerdì 31 maggio 2019) I ‘Marchesucci’sì. Da Uomini e Donne all’altare:Marchese eGregucci si sono sposati. Un matrimonio fiabesco quello della coppia che si è innamorata nello studio di Maria De Filippi due anni fa circa. Lui era arrivato tra le fila dei corteggiatori di lei a percorso già iniziato, quasi in prossimità della scelta. Ma ci ha messo veramente poco a conquistare il cuore dell’ex miss Italia.ha infatti capitolato rapidamente, ammettendo di aver provato fin dal primo momento una forte attrazione per, nonostante l’affetto che la legava all’altro suo corteggiatore. Ovvero quel Luca Onestini che dopo l’esperienza sul trono abbiamo conosciuto meglio al GF Vip. Dopo la scelta,sono andati a vivere insieme a Miami, dove lui allena presso la Juventus Academy della città, ma per le nozze sono tornati in Italia: la cerimonia è stata ...

