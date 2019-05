Turiste decapitate in Marocco, confessa un uomo: ora rischia la pena di morte (Di venerdì 31 maggio 2019) Abdessamad Ejjoud, un venditore ambulante di 25 anni in carcere insieme ad altri 23 marocchini con l'accusa di appartenere a una cellula locale di estremisti islamici, ha confessato davanti ai giudici della corte di Salé, vicino a Rabat, di aver decapitato una delle due Turiste scandinave trovate senza vita a dicembre nei pressi di Imlil (Marocco) mentre partecipavano a un trekking sulla catena montuosa dell'Alto Atlante. Louisa Vesterager Jespersen, danese di 24 anni, e Maren Ueland, norvegese di 28 anni, furono uccise dopo essere state stuprate. Gli ultimi loro momenti di vita erano stati impressi in un video dell'orrore. "Me ne pento", ha aggiunto Ejjoud davanti ai giudici.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di venerdì 31 maggio 2019) Abdessamad Ejjoud, un venditore ambulante di 25 anni in carcere insieme ad altri 23 marocchini con l'accusa di appartenere a una cellula locale di estremisti islamici, hato davanti ai giudici della corte di Salé, vicino a Rabat, di aver decapitato una delle duescandinave trovate senza vita a dicembre nei pressi di Imlil () mentre partecipavano a un trekking sulla catena montuosa dell'Alto Atlante. Louisa Vesterager Jespersen, danese di 24 anni, e Maren Ueland, norvegese di 28 anni, furono uccise dopo essere state stuprate. Gli ultimi loro momenti di vita erano stati impressi in un video dell'orrore. "Me ne pento", ha aggiunto Ejjoud davanti ai giudici.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Gemajigu1 : RT @PaoloZenga: TURISTE EUROPEE DECAPITATE IN MAROCCO, L’ASSASSINO CONFESSA IN TRIBUNALE: “me ne pento, eravamo in 23 uomini, le abbiamo… - Majden3 : RT @PaoloZenga: TURISTE EUROPEE DECAPITATE IN MAROCCO, L’ASSASSINO CONFESSA IN TRIBUNALE: “me ne pento, eravamo in 23 uomini, le abbiamo… - ELgato25728561 : RT @PaoloZenga: TURISTE EUROPEE DECAPITATE IN MAROCCO, L’ASSASSINO CONFESSA IN TRIBUNALE: “me ne pento, eravamo in 23 uomini, le abbiamo… -