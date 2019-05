Tumori | Usa | “Cannabis per gestire la malattia | al via lo studio su 400 pazienti”

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Partirà negli Stati Uniti unosu 400 pazienti oncologici (età media 66 anni) per verificare come l’uso della cannabis può aiutarli o meno ala. La cannabis è usata da milioni di pazienti che lottano ogni giorno contro il cancro per alleviare i dolori e “alcuni piccoli studi hanno mostrato che può avere un ‘effetto’ anti-tumorale sinergico alle chemioterapie, ma mancano studi conclusivi su larga scala e prove concrete”. Lo ha spiegato Claude Cyr, fondatore di Doctor for Resposabile access (Dra), organizzazione no-profit canadese, in una sessione dell’Asco (American Society of Clinical Oncology) che si è aperto oggi a Chicago. La cannabis è “usata anche per alleviare la nausea e il vomito associata alla chemioterapia – aggiunge Cyr – ma la sfida maggiore per gli oncologi non è focalizzarsi esclusivamente sulla ...

