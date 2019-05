Tumori | studio italiano | una molecola li smaschera e aumenta il potere dell’immunoterapia

Tumori - studio italiano identifica l’origine delle metastasi : sono le “cellule camaleonte” : Le “fondamenta” su cui crescono i Tumori sono le cellule staminali tumorali, queste ultime hanno la caratteristica di muoversi dalla sede principale verso gli altri organi attraverso il sangue, facendolo “cambiano pelle” e danno origine alle metastasi. Il primo studio che le ha isolate nella circolazione sanguigna è stato coordinato dalla biologa Elena Binda, direttrice della “Cancer Stem Cells Unit” ...

Tumori : la “sfortuna” non c’entra nulla - ecco quali sono le cause secondo uno studio tutto italiano : Nel 2015 una ricerca pubblicata su Science fece molto scalpore: un team della Johns Hopkins School of Medicine aveva concluso che chi è colpito da un tumore in molti casi viene solamente “colpito da sfortuna“, come dedotto da modelli matematici dai quali risultava che il nesso con stili di vita o difetti genetici sarebbe di minore impatto rispetto alla casualità. Oggi uno studio italiano segnare una nuova svolta nel dibattito: su ...

Tumori - costruire la carta d’identità molecolare : al via lo studio italiano : Si chiama Next Generation Sequencing (Ngs), ed è la tecnologia alla base del test per la profilazione genomica, che permette di costruire la ‘carta di identità’ molecolare di ogni tumore, identificando le alterazioni genetiche e i meccanismi indispensabili per l’oncologia di precisione. La nuova frontiera della diagnostica cambierà il paradigma delle cure, con terapie non più legate all’organo colpito dal tumore ma ...

Tumori - l0 studio : scoperto legame tra rigidità dei tessuti e lipidi : Un’equilibrata rigidita’ dei tessuti e’ un elemento necessario al corretto funzionamento degli organi, condizione spesso compromessa in diverse patologie, come Tumori e fibrosi. I meccanismi molecolari responsabili della rigidita’ dei tessuti non sono ancora chiari, ma emerge l’importanza del metabolismo nella reazione delle cellule a sollecitazioni di natura meccanica. Grazie ai risultati di uno studio, pubblicati ...

Tumori - scoperto il meccanismo per farli 'morire di fame' : lo studio italiano : Un gruppo di ricercatori dell'Università degli Studi di Milano ha scoperto come 'affamare' le cellule tumorali

Tumori - studio Oms svela : 'Non siamo tutti uguali di fronte al cancro' : Un nuovo studio che arriva dall'Oms rivela nuovi dettagli molto particolari sui Tumori. Grazie infatti a oltre 70 istituti scientifici che hanno raccolto dati per anni, si è scoperto che le variazioni della malattia sono molte. Le differenze sociali, in particolare, sembrano influire in modo molto più massiccio sulla salute rispetto a quanto si riteneva un tempo. In particolare, sistemi sanitari inefficienti hanno conseguenze forti sul tasso di ...

Tumori - studio Oms : 'Non siamo tutti uguali davanti alla malattia'. Quali sono le differenze che incidono : Lo rileva uno studio del Centro internazionale per la ricerca sul cancro dell' Oms basato sui dati di oltre 70 istituti scientifici nel mondo. La pubblicazione mette in evidenza le importanti ...

Studio il sistema immunitario per migliorare la lotta ai Tumori - : Pensi che si potrebbe fare qualcosa di più per aiutare chi fa scienza? 'Il lavoro del ricercatore dovrebbe essere più valorizzato e considerato allo stesso livello di quello del medico o del clinico. ...