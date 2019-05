Tumori | ' Art 4 ART' Gemelli | lunedì incontro conclusivo

Tumori - costruire la carta d’identità molecolare : al via lo studio italiano : Si chiama Next Generation Sequencing (Ngs), ed è la tecnologia alla base del test per la profilazione genomica, che permette di costruire la ‘carta di identità’ molecolare di ogni tumore, identificando le alterazioni genetiche e i meccanismi indispensabili per l’oncologia di precisione. La nuova frontiera della diagnostica cambierà il paradigma delle cure, con terapie non più legate all’organo colpito dal tumore ma ...

Tumori : nanoparticelle a forma di frutto della passione per terapie del futuro : Piccole particelle, con una forma che ricorda i frutti della passione, potrebbero essere utilizzate per diagnosticare e curare nello stesso tempo alcuni Tumori solidi, come quelli testa-collo o del pancreas, attraverso impulsi laser. E’ la ricerca dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Pisa, sostenuta dalla Fondazione Airc, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Materials Horizons’. Lo studio è stato ...

Infarto - Ictus - Aterosclerosi - Trombosi - Embolia : colpiscono il doppio dei Tumori ma possono essere evitate : Quando si usa il termine Cardiovascolari si utilizza una definizione riduttiva sintetizzata nell’acronimo CVD (Cardiovascular disease), un termine che raccoglie tutte le malattie che colpiscono arterie e vene e organi diversi: cuore, cervello, polmone. Le chiamiamo Infarto del miocardio, Ictus cerebrale, Embolia Polmonare, Trombosi delle Vene e delle Arterie. Le CVD sono la prima causa di morte e di grave invalidità in Italia, in Europa e nel ...

Allarme “Bisfenolo A” nei cartoni delle pizze : “La pericolosa sostanza può provocare Tumori” : La denuncia del Codacons: “Attenzione ai cartoni della pizza da asporto, potenzialmente nocivi per milioni di persone, in quanto contenenti un pericoloso agente chimico, il “Bisfenolo A”, un interferente endocrino in grado di provocare gravi danni alla salute umana, tra cui tumori, alterazioni metaboliche, difetti alla nascita o all’apparato riproduttivo.” “Il materiale utilizzato per le pizze d’asporto ...