Trump twitta un ricatto economico e suicida contro il Messico

ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2019) Roma. Con una mossa che potrebbe essere un suicidio, il presidente americano Donaldha annunciato via twitter che a partire dal dieci giugno imporrà un dazio del 5 per cento su tutti i beni importati dalse il governo messicano non fermerà i migranti che arrivano fino al conf

ilfoglio_it : Se il Messico non ferma i migranti, Trump imporrà una tassa del 5 per cento più alta ogni mese - di @DanieleRaineri - DeGregoriFra : RT @RositaRijtano: #MatteoSalvini twitta già i propri ringraziamenti. Da notare, in alto a destra: il cappellino di #Trump “Make America gr… - sonoclaudio : RT @RositaRijtano: #MatteoSalvini twitta già i propri ringraziamenti. Da notare, in alto a destra: il cappellino di #Trump “Make America gr… -