Trump minaccia il Messico | Basta migranti o dazi fino al 25%

(Di venerdì 31 maggio 2019) Donaldsi gioca l’arma deiper fermare l’immigrazione illegale dal. Il presidente americano annuncia a sorpresa che a partire dal 10 giugno saranno imposte tariffe del 5% sul “Made in” importato negli Usa: le tariffe - avverte- “saliranno gradualmente”a raggiungere il 25% in ottobre se ilnon agirà per bloccare il flusso di immigrati illegali.Dal 5% di giugno isaliranno al 10% in luglio, al 15% in agosto, al 20% in settembre e al 25% in ottobre. “Resteranno permanentemente al 25%a che e a meno che ilnon fermerà il flusso di immigrati” e aiuterà a risolvere la crisi al confine fra i due paesi, spiega.On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming ...

