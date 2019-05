Trump impone dazi al Messico | ‘Tariffe fino al 25% se non fermerà immigrazione’

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Usa l’arma delle tasse sulle importazioni per costringere ila fermare il flusso di immigrati verso gli Stati Uniti. Donaldannuncia a sorpresa che a partire dal 10 giugno saranno impostidel 5% sul Made inimportato negli Usa: le tariffe – avverte il presidente Usa – “saliranno gradualmente”a raggiungere il 25% in ottobre se ilnon agirà per risolvere bloccare il flusso di immigrati illegali. Dal 5% di giugno isaliranno al 10% in luglio, al 15% in agosto, al 20% in settembre e al 25% in ottobre. “Resteranno permanentemente al 25%a che e a meno che ilnonil flusso di immigrati” e aiuterà a risolvere la crisi al confine fra i due paesi, spiega. L’annuncio arriva come una doccia fredda sul: “Non sapevamo, non era atteso” dice il vice ministro messicano ...

