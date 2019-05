Trump dazi 5% su import Messico Calo Borse | misure dure se non fermano

Trump minaccia il Messico : "Basta migranti o dazi fino al 25%" : Donald Trump si gioca l’arma dei dazi per fermare l’immigrazione illegale dal Messico. Il presidente americano annuncia a sorpresa che a partire dal 10 giugno saranno imposte tariffe del 5% sul “Made in Messico” importato negli Usa: le tariffe - avverte Trump - “saliranno gradualmente” fino a raggiungere il 25% in ottobre se il Messico non agirà per bloccare il flusso di immigrati illegali.Dal 5% di ...

I dazi di Trump contro il Messico - per fermare i migranti : È l'ultimo tentativo del presidente statunitense di fermare i flussi migratori, anche se le due cose non c'entrano nulla

Dalla mozzarella al parmigiano - la rivolta contro i dazi di Trump : In valore assoluto chi ci rimetterebbe di più oggi è il pecorino romano che esporta per il 70% oltre Oceano. Ma se diventasse realtà la storia dei dazi sui formaggi...

Dazi : Afidop - bloccare nuovo piano Trump contro formaggi italiani : Roma, 29 mag. (Labitalia) - bloccare il piano di Dazi aggiuntivi degli Stati Uniti contro i formagg[...]

Dazi - Trump : Huawei forse parte accordo : 7.10 Huawei potrebbe essere parte di un accordo sul commercio con la Cina. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. "Huawei è qualcosa di molto pericoloso. Guardate cosa hanno fatto dal punto di vista della sicurezza. Da un punto di vista militare è molto pericoloso", ha detto Trump. Il colosso cinese della telefonia è nel mirino dell'amministrazione americana, che lo accusa di svolgere attività che ...

Trump rinvia dazi su auto per Europa e Giappone. E chiude accordo revoca con Canada e Messico : Come da attese il presidente Usa Donald Trump evita di aprire altri due fronti sulle dispute commerciali, che hanno appena visto inasprirsi il confronto con la Cina. L'amministrazione statunitense ha infatti annunciato che intende rinviare di sei mesi il termine entro cui decidere se imporre dazi su auto e componentistica per l'auto importate da Unione europea e Giappone, in base ad una procedura che tutela la sicurezza nazionale. Più tempo ...

Donald Trump ha ritardato di sei mesi la decisione se imporre o meno nuovi dazi sulle importazioni di auto provenienti da Europa e Giappone : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di ritardare di sei mesi la decisione se imporre o meno nuovi dazi sulle importazioni di auto e componenti automobilistici dall’Europa e dal Giappone. Trump, ha scritto AP, non ha voluto

Guerra dei dazi - ecco la formula che svela perché la Cina sta vincendo su Trump : La partita a scacchi tra Washington e Pechino si sta giocando su due fronti: da un lato le aliquote con cui tassare le rispettive merci, dall’altro bisogna tener conto degli effetti del cambio tra dollaro e yuan. Proprio l’effetto-cambio, a conti fatti, riporta in vantaggio al momento la Cina...

“I dazi di Trump possono affondare un’Europa disunita” - ci dice De Castro : Roma. Il presidente americano Donald Trump ha rinviato a novembre la decisione di imporre di dazi all’importazione di automobili europee negli Stati Uniti, ma la minaccia resta valida. Resta valida anche la minaccia di colpire il settore agroalimentare, con formaggi e vini, diretta sia alla Francia

Trump : import da Turchia - dazi ridotti : 4.13 Il presidente Trump ha deciso di ridurre le tariffe sulle importazioni negli Usa di acciaio dalla Turchia dal 50 al 25%, riportandole sui livelli dell'agosto del 2018.Le importazioni di acciaio dalla Turchia sono crollate del 48% dopo che i dazi sono stati raddoppiati,si legge nella proclamazione presidenziale "Questo livello di target, se mantenuto per un periodo di tempo appropriato,migliorerà la sostenibilità finanziaria dell'industria ...

Ford manda Trump fuori strada Produce in Cina e aggira i dazi : La Ford Motor Company produrrà nuovi modelli Lincoln in Cina per godere di costi inferiori ed evitare i rischi tariffari dopo il nuovo innalzamento dei dazi annunciato da Trump e Pechino Segui su affaritaliani.it