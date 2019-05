Trovata morta in casa | dopo 3 anni svolta nel caso di Marianna Greco | indagato il marito

Infarto mentre fa il bagno nella vasca! La 18enne Amber Trovata morta dalla mamma : Il suo cuore si è improvvisamente fermato, mentre faceva il bagno nella vasca. Amber Rummels, 18 anni, è stato trovata dalla madre “sott'acqua con i rubinetti ancora in funzione” nella sua casa di famiglia a Llandaff, Cardiff, in Galles. Secondo quando accertato dall’inchiesta sulla morte della teenager, Anita Lewis, 44 anni, ha tirato fuori Amber dalla vasca e ha compiuto disperatamente una manovra di rianimazione, prima che arrivassero i ...

Marianna Greco - Trovata morta in casa con 4 coltellate : indagato il marito per omicidio : Svolta nel caso sulla morte di Marianna Greco, la 37enne di Novoli trovata cadavere nella sua abitazione con 4 coltellate alla gola il 30 novembre 2016. La Procura di Lecce dopo 3 anni ha deciso di riaprire il caso, considerato all'epoca un suicidio, richiedendo la riesumazione della salma e l'autopsia e indagando il marito della vittima, Emanuele Montinaro, per omicidio volontario.

Giallo in Irpinia : anziana Trovata morta in casa - grave marito 93enne : Tragedia a Melito Irpino. Un'anziana di 82 anni è stata trovata dai carabinieri della Stazione di Grottaminarda senza vita nella sua abitazione. Il marito 93enne, invece, è stato...

Rimini - Trovata morta la nipote di Vincenzo Muccioli nella vecchia casa del nonno : Venerdì sera aveva litigato con la mamma per futili motivi, quelli tipici di ogni adolescente. Poi, sabato mattina la discussione era continuata davanti al padre, tanto da convincerla a trasferirsi per qualche ora in quello che ormai considerava come il proprio rifugio segreto. Così, India, nipote 18enne di Vincenzo Muccioli ha preso una copia di chiavi in suo possesso e si è recata nell’appartamento in via Isotta degli Atti, nel centro di ...

Trovata morta la nipote del fondatore della comunità di San Patrignano : Pina Francone India Muccioli, nipote del fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, è stata riTrovata senza vita questo pomeriggio a Rimini: aveva 18 anni India Muccioli, figlia di Andrea e nipote del fondatore della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, è stata riTrovata senza vita a Rimini, nel pomeriggio di domenica 26 maggio. La ragazza, 18 anni, si trovava in un appartamento del centro storico ...

Trovata morta figlia 18 enne di Andrea Muccioli - ex direttore della comunità di San Patrignano : La giovane era in casa da sola a Rimini. Secondo prime indiscrezioni, il decesso potrebbe essere stato causato da intossicazione da monossido di carbonio per una stufa malfunzionante

Pavia - Trovata morta strangolata nella villa : donna di 26 anni non rispondeva al telefono : Una cubana di 26 anni è stata trovata morta oggi pomeriggio in una villa di Borgarello ( Pavia). Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto, si tratta di un omicidio. La...

La calciatrice Leidy Asprilla morta in incidente : Trovata accanto a una moto in un fossato : La giovane calciatrice della Nazionale femminile colombiana 22enne Leidy Asprilla, il cui corpo senza vita è stato ritrovato accanto a una motocicletta in un’area rurale nella zona sudoccidentale del Paese, è morta in un incidente stradale. A confermarlo è stata l’autopsia eseguita sulla giovane, che risultava scomparsa da domenica. Era uscita dalla sua casa di Palmira per andare a prendere una compagna di squadra e da allora nessuno ...

Trovata morta 19enne incinta scomparsa 20 giorni fa : “Le hanno strappato il bimbo dal grembo” : Choc a Chicago, Stati Uniti, dove è stata Trovata morta in un bidone dell'immondizia la 19enne Marlen Ochoa-Lopez, incinta al nono mese di gravidanza. La ragazza era scomparsa lo scorso 23 aprile. Ad ucciderla sarebbe stata una donna di 46 anni, che aveva conosciuto su Facebook, e che avrebbe le avrebbe strappato il bimbo dal grembo, rivendicandolo come suo.Continua a leggere