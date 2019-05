Transient | un nuovo gioco dalle tinte lovecraftiane | si mostra in un primo trailer

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019), un suggestivoispirato a HP Lovecrat,il suo mondo in un. Come riportato da OnlySP, ilè un thriller cyberpunk lovecraftiano che si svolge in un lontano futuro post-apocalittico. I giocatori prenderanno il controllo di Randolph Carter, membro di un famigerato gruppo di hacker chiamato ODIN, all'interno di Domed City Providence.Carter si imbatterà accidentalmente in una terrificante verità, una verità che potrebbe distruggere la sua sanità mentale e mettere in discussione la sua stessa esistenza. Per scoprire cosa sta succedendo, il nostro hacker si infiltrerà sia in mondi reali che artificiali. Basato su Unreal Engine 4,mira a fornire immagini all'avanguardia per un'esperienza die di narrazione più coinvolgente.è stato sviluppato da Stormling Studios, la squadra dietro Conarium e Darkness Within. Lo studio di ...

