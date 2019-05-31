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Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18:30 (Di venerdì 31 maggio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SAN GIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SU PIAZZALE APPIO ALL’ALTEZZA DI LARGO BRINDISI A SUD DELLA CAPITALE PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA ACQUA ACETOSA OSTIENSE VERSO VIA PONTINA. CODE PER Traffico SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA TIBURTINAAL BIVIO PER ...
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