Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico E PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DA CASAL DEL MARMO A VIA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DAL BIVIO PER SETTEBAGNI FINO A VIA PRENESTINA;LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 16:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DALL’AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA ALLA SALARIA; PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DAL BIVIO PER SETTEBAGNI FINO A VIA PRENESTINA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIAT INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SUD DELLA CAPITALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 15:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIAT INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTRENA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SUD DELLA CAPITALE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ . CI SONO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. ALLE 14 PRENDERA’ IL VIA UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CAPITAN BAVASTRO NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI DISAGI IN ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO PROSEGUE LA MANIFESTAZIONE IN IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ . CI SONO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. ALLE 14 PRENDERA’ IL VIA UN’ ALTRA MANIFESTAZIONE IN VIA CAPITAN BAVASTRO NEI PRESSI DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI. POSSIBILI DISAGI IN ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. TERMINATA LA MANIFESTAZIONE A VILLA BONELLI. SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO. PER LAVORI ALTRI DISAGI NELLE ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 11:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA DEL CIRCO MASSIMO. TERMINATA LA MANIFESTAZIONE A VILLA BONELLI. SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE DISAGI SULLA VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO. PER LAVORI ALTRI DISAGI NELLE ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA QUINDI IN DIREZIONE DELL’ARDEATINA. SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA. ORA SCORREVOLE IL Traffico. SULLA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA QUINDI IN DIREZIONE DELL’ARDEATINA. SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA. ORA SCORREVOLE IL Traffico. SULLA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO UN INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA STA PROVOCANDO DIVERSI KM DI CODA. SIAMO NELLA CARREGGIATA INTERNA DIREZIONE SALARIA. SI PROCEDE IN FILA PER CIRCA 5 KM, DISAGI DA PRIMA DELL’USCITA TRIONFALE ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO, SEMPRE IN INTERNA; CI TROVIAMO TRA LE ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA Roma- LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA Roma- LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN ...