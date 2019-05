Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:50 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO INCOLONNAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA QUINDI IN DIREZIONE DELL’ARDEATINA. SUL RACCORDO RISOLTO L’INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA. ORA SCORREVOLE IL Traffico. SULLA TANGENZIALE DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 9:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO UN INCIDENTE TRA LA CASSIA E IL SANT’ANDREA STA PROVOCANDO DIVERSI KM DI CODA. SIAMO NELLA CARREGGIATA INTERNA DIREZIONE SALARIA. SI PROCEDE IN FILA PER CIRCA 5 KM, DISAGI DA PRIMA DELL’USCITA TRIONFALE ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO, SEMPRE IN INTERNA; CI TROVIAMO TRA LE ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA Roma- LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA Roma- LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 7:50 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI I MAGGIORI DISAGI PER IL Traffico AL MOMENTO LI ABBIAMO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA, SULL’AURELIA E LUNGO LA PONTINA; RALLENTAMENTI IN ALCUNI TRATTI DELLA CASSIA, DELLA TIBURTINA E DELLA SALARIA. VIA SALARIA DOVE CI SONO DISAGI TRA IL RACCORDO ...

Traffico Roma del 31-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO E SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO VERSO CENTRO CITTA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI MENTRE SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA RACCORDO E AEROPORTO DELL’URBE ANCHE PER LAVORI. BREVI CODE IN ENTRATA LE TROVIAMO ...

Traffico Roma del 30-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA APPIA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA LARDARIA IN DIREZIONE VIA DI BOCCEA A SAN ...

Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; PER ALTRI DUE INCIDENTI CI SONO CODE A TRATTI DALLA VIA APPIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA Roma FIUMICINO FINO A CASAL DEL MARMO. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN ...

Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI…. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, CODE PER Traffico DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI, ...

Traffico Roma del 29-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI PRESSI DI ...

Traffico Roma del 29-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI PRESSI DI ...

Traffico Roma del 29-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA. PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A ...

Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA. PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A ...

Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI ...