LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - A91 Autostrada Aeroporto di Fiumicino traffico rallentato fra Raccordo Anulare e Parco dei Medi… - quartomiglio : RT @LuceverdeRoma: #Roma #incidente - Via Appia Nuova: traffico rallentato Altezza Via delle Cave #luceverde - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA Roma- LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 8:20 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INIZIAMO DAL TRASPORTO PUBBLICO. REGOLARE ORA LA CIRCOLAZIONE DELLA Roma- LIDO. RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO UN INCIDENTE STA RALLENTANDO LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA A24. CI TROVIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA LA RUSTICA E LA A24 IN ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 7:50 Simone Cerchiara DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI I MAGGIORI DISAGI PER IL Traffico AL MOMENTO LI ABBIAMO SULLE PRINCIPALI STRADE DI ACCESSO ALLA CITTÀ. LUNGHE CODE SULLA FLAMINIA, SULL’AURELIA E LUNGO LA PONTINA; RALLENTAMENTI IN ALCUNI TRATTI DELLA CASSIA, DELLA TIBURTINA E DELLA SALARIA. VIA SALARIA DOVE CI SONO DISAGI TRA IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 31-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI VIE D’INGRESSO E SULLE GRANDI STRADE DI COLLEGAMENTO VERSO CENTRO CITTA. SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI MENTRE SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA RACCORDO E AEROPORTO DELL’URBE ANCHE PER LAVORI. BREVI CODE IN ENTRATA LE TROVIAMO ...
Traffico Roma del 30-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:50 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA APPIA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA LARDARIA IN DIREZIONE VIA DI BOCCEA A SAN ...
Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 19:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA CASILINA; PER ALTRI DUE INCIDENTI CI SONO CODE A TRATTI DALLA VIA APPIA ALLA VIA DEL MARE E DALLA Roma FIUMICINO FINO A CASAL DEL MARMO. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico E PER UN ...
Traffico Roma del 30-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 ORE 18:20 D.R. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI…. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA CODE DALLA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL CENTRO, CODE PER Traffico DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI, ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMINO, DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA ANTONIO PACINOTTI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DELLA RADIO E SU VIA ODERISI DA GUBBIO NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA. PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA. PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO. INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTIE CODE A ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SU VIALE DELL’OCEANO PACIFICO DISAGI AL Traffico PER INCIDENTE ALTEZZA VIALE RIBOTTA PER ALTRI INCIDENTI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA NEI PRESSI VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO INCROCIO CON VIA ALESSANDRO SEVERO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INCIDENTE CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA NOMENTANA ALTEZZA VIA POLA, E SU VIA CASAL LUMBROSO NEI PRESSI DI VIA ALESSANDRO SEVERO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 16:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOANA, E LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E POI TRA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 PER TERAMO SI RALLENTATA ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA CORSO DI FRANCIA ALLA ...
Traffico Roma del 29-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SU VIA DI GROTTA PERFETTA PER INCIDENTE CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA MARIO MUSCO. INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU LUNGOTEVERE MARZIO, INCROCIO CON VIA CAVOUR RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI TOR CERVARA VERSO Roma ...