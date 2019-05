huffingtonpost

(Di venerdì 31 maggio 2019) “ladi Antoniontus Stadium”, è il grido di partetifoseria bianconera, determinata ad eliminare il nome del ct dal Cammino delle Stelle realizzato nelloper celebrare i 50 personaggi più rappresentativisquadra torinese. Il motivo? L’incarico di nuovo allenatore dell’Inter.Nella “walk of fame” bianconera ci sono i più grandi: da Anastasi e Baggio fino a Zidane e Zoff, ma non deve esserci più posto per Antonio. Nel giro di qualche ora la petizione - lanciata su change.org da un tifoso che si fa chiamare Buddy Guy Black&White - ha trovato migliaia di sostenitori. “Quello che diventerà uno spartiacque indelebile nel giudicaree la sua storia con lantus, sarà il suo approdo sulla panchina dell’Inter”, si legge sulla ...

HuffPostItalia : 'Togliete la stella di Conte dallo stadio della Juve'. Tifosi bianconeri lanciano petizione - chribani : RT @AnnaLeonardi1: Per me #AntonioConte, da oggi, non esiste più. E togliete la sua stella dal nostro Stadio! #FinoAllaFine #lamaglianonsi… - UnoJuventinoaNa : Solo mezza giornata che #Conte ha firmato per l'#Inter e già ci avete sfrantecato la uallera...Togliete la stella d… -